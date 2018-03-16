Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası’nın mart ayı başından bu yana başta Euro ve dolar olmak üzere gelişmekte olan para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybetmesini değerlendiren Piri Reis Üniversitesi İİBF Dekanı Erhan Aslanoğlu, makro verilerin baskı yaptığını ve olumsuz gidişatta enflasyon verileri ile uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s'in son yaptığı not düşürmenin etkili olduğunu söyledi.

BloombergHT'de Zeynep Erataman'ın konuğu olan Aslanoğlu, "Makro veriler (cari açık) açısından bakacak olursak bu bir baskı yapıyor. Enflasyon ve Moody's de önemli. Bence bunlar yüzde 30-40'ı. Yüzde 60-70'i de jeopolitik gelişmelerin algısının yükselmesinden kaynaklanıyor” dedi. Piri Reis Üniversitesi İİBF Dekanı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin risk primini artıran gelişmeleri alt alta sıralayacak olursak; Nisan ayında Amerika'dan mahkeme sonucu ile ilgili bir gelişme bekleniyor. Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatı, ABD ile ilişkiler'deki değişim... Çok fazla bilinmeyenler ekleniyor. Önümüzdeki 1 ay içinde piyasaların cevaplayamadığı sorular alt alta gelince artıyor."

Türkiye'nin dünyada 'hem gelişmekte olan ülkelere göre, hem gelişmişlere göre biraz daha soru sorulan, bilinmeyenlerin olduğu bir noktada’ bulunduğunu kaydeden Aslanoğlu, "Bir ay sonra, bu sorulara daha olumlu yanıtlar verirsek, TL'de bir değerlenme süreci görebiliriz” yorumunda bulundu.