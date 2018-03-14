Borsa düştü, dolar ve euro yükseldi

Tahvil piyasasında devam eden yabancı ağırlıklı satış dalgası nedeniyle güne bankalararası piyasada 3,86 - 3,87 bandında başlayan dolar/TL, yükselişe geçerek akşam saatlerinde 3,88'i gördü. Euro/TL ise 4,8042 ile tarihi zirveyi yeniledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 0.57 düşüşle günü 117 bin 593 puanla tamamladı.

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 3,88'in üzerine kadar çıkarak bu yılın zirvesine çıktı.

Yükselişe devam eden euro 4,8042 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, euro 1.24 doları da aşarak 1.2412 dolara kadar yükseldi.

Dolar endeksi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklaması ve "ticaret savaşları" endişelerinin tekrar yükselmesiyle düşüşe geçerek 89,6 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi, şu dakikalarda 89,7 seviyesinde bulunuyor.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8350 ve 3,8500 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8850 ve 3,9000 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.