"Türk Lirası bir haftada yüzde 5 değer kaybetti, T A M A M artık!"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Milletimiz 'tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri sonrasında sosyal medyada başlayan furyaya 21. dönem İstanbul Milletvekili ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas da katıldı. Nas, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bir haftada Türk Lirası yüzde 5 değer kaybetti. T A M A M artık!" ifadesini paylaştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" demişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: Milletimiz 'tamam' derse, kenara çekiliriz

Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında sosyal medyada binlerce kişi, "T A M A M" tweeti attı. "T A M A M", kısa sürede Twitter'da Trend Topic (TT) oldu.

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kısa süre içinde Erdoğan'ın bu sözüne sosyal medyadan "T A M A M" diyerek yanıt verdi.

TIKLAYIN - Erdoğan, "Milletimiz 'Tamam' derse çekiliriz" dedi; İnce, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: TAMAM!

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin nas, Twitter adresinden paylaşımda bulunarak "T A M A M" furyasına katıldı. Nas'ın paylaşımı şöyle: