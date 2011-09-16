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Türk Kızılayı yarın yeni genel başkanını seçecek ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 16:20

-Türk Kızılayı yarın yeni genel başkanını seçecek ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Türk Kızılayı Olağanüstü Genel Kongresi'nde Genel Başkanlık için Genel Başkan Vekili Ahmet Lütfi Akar'ın tek aday olacağı bildirildi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tekin Küçükali'nin sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etmesi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun acil olarak toplandığı ve genel başkan seçimli tek maddelik Olağanüstü Genel Kongre kararı aldığı bildirildi. Karar gereği, Türk Kızılayının Olağanüstü Genel Kongresi'nin yarın Ankara Bilkent Otel gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, kongreye ülke geneline yayılmış 769 şubeden 1500'e yakın delegenin katılacağı ifade edildi. Genel Başkanlık görevi için halen Genel Başkan Vekilliği görevini yürüten Ahmet Lütfi Akar'a Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerince tam destek verildiği bildirilen açıklamada, kısa dönemde yurt genelinde bölge toplantıları düzenleyerek şubelerin de desteğini alan Akar'ın tek aday olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Nisan 2010'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kongre'de delegelerin tamamının oyunu alarak 3. kez Genel Başkanlık görevine gelen Küçükali, 2005 yılından beri sürdürdüğü görevini sağlık sorunları sebebiyle Ağustos ayında istifa ederek bırakmıştı. Uzun yıllar Küçükali ile birlikte çalışan Akar, 1951 Erzincan doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1974 yılında mezun olan ve çeşitli kamu kuruluşlarında bir süre görev alan Akar, daha sonra özel sektöre eğildi ve başarılı bir grafik yakaladı. Birçok sosyal dernek ve kulübe üyeliği de bulunan Akar, Türk Kızılayı Genel Merkez Kurul üyeliğinin ardından 2004–2005 yılları arasından Genel Sekreterlik ve 2005–2011 yılları arasında Genel Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan Akar iyi derecede İngilizce biliyor.''

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