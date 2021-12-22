Türk kahvesinin yolculuğu Rahmi Koç Müzesi’nde

T24 Yaşam

“Türk kahvesi”nin ilk gününden günümüze kadar olan süreçteki gelişiminin ve tasarım süreçlerinin hikâyesi Telve Kafe’de, Rahmi M. Koç Müzesi’nin ziyaretçileri ile buluşuyor.

Arçelik ve Rahmi Koç Müzesi iş birliğiyle açılan kafenin açılışında koku uzmanı Vedat Ozan, kahvenin lezzeti ve kokusuna ilişkin bilgiler aktardı. Ozan, "Kokuları bizde yol açtıkları duygularla beraber kaydediyoruz beynimize. Bu nedenle kahvenin kokusunu duyumsadığımızda henüz içmeye başlamamış olsak dahi daha önce yol açtığı duygunun yer aldığı bellek kaydı birden önümüze geliveriyor, daha kafeini tüketmeye başlamadan belirgin bir canlanma haline sebep olabiliyor" sözleriyle kahve kokusunun etkilerinden bahsetti.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mina Sofuoğlu, Türk kahvesinin tarihine ve kültürüne sahip çıkılmasının ve bu alandaki çalışmaları muhafaza etmenin önemine dikkat çekerek, iş birliğinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Sofuoğlu, “Kahve pek çok kültürde olduğu gibi bizim kültürümüzde de çok önemli bir yere sahip. Rahmi M. Koç Müzesi olarak bu kültürü yaşatmanın, bizden sonraki nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Nesillerdir devam eden kahve geleneğinin yanında bir sanayi müzesi olarak kahve makinelerinin yıllar içinde kat ettiği mesafeyi de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Bununla birlikte müzemizin merkezinde, ana sergileme alanımızda bulunan Telve Kafe de yaşayan bir alan. Burada ziyaretçilerimizin bazen bir yorgunluk, bazen de keyif kahvesi içtiğini görmek bizi mutlu ediyor” dedi.