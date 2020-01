'Kürtaj yasağı kalktı, kürtaj 3 kat, ölüm hızı 6 kat azaldı'

Kürtaj tartışmaları son hızla sürerken Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği kürtajın yasaklanmasının kadın sağlığına olumsuz etkileriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çarpıcı veriler ortaya koyan derneğe göre, 1983’te kürtajın 10 haftayla sınırlandırılmasının ardından kürtaj yaptırma oranlarında azalma yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun hesaplamalarına göre, dünyada her yıl, 210 milyon civarında gebelik meydana geliyor, bunların yaklaşık 1/3’ü istenmeden oluşan gebelikler. Dünyada meydana gelen gebeliklerin 46 milyonu isteyerek düşükle sonlanıyor.

Yasaklamalar nedeni ile düşüklerin 19 milyonu güvenli olmayan koşullarda gerçekleşiyor. Güvenli olmayan düşüklere bağlı olarak dünyada her sekiz dakikada bir kadın ölüyor ve güvenli olmayan düşükler dünyadaki anne ölümlerinin yüzde 13’üne, her yıl 68 bin kadının ölümüne, 5,3 milyon kadının hastalık ve sakatlığına neden oluyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, araştırmada Türkiye’de isteğe bağlı düşüğün yasalaştığı dönemin başlangıcında, her dört gebelikten biri istemli düşük ile sonuçlanırken, sadece yirmi yıl içinde bu sayının her on gebelikten bire düştüğü belirtiliyor.

Kürtaj sonrası doğum kontrolü

Türkiye’de 40 yaş ve üzerindeki kadınların her üç gebeliğinden biri isteyerek düşük ile sonlanıyor. Bu konudaki veriler şöyle:

- Kürtaj oranı eğitimsiz kadınlarda yüzde 5.5 iken, lise mezunu kadınlarda yüzde 13

- Kürtaj olan kadınların sadece beşte biri öncesinde modern bir gebeliği önleyici yöntemi kullanıyor.

- Kürtaj olan kadınların üçte ikisi sonrasında aile planlaması yöntemi kullanıyor.

- Kürtaj kararlarının yarısını eşler birlikte, dörtte bir evli kadının kendisi tarafından alınıyor.

- Kürtajların yüzde 90’ı gebeliğin ilk iki ayı içerisinde gerçekleşiyor.

- Kürtajların yüzde 70’i özel sağlık kuruluşlarınca gerçekleştiriliyor.

- Türkiye’de isteyerek düşükler genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmıyor.

Üç kat azaldı

Derneğin elindeki verilere göre Türkiye’de kürtajın serbest bırakılmasından bu yana;

- Kürtajlar üç kat azaldı.

- Anne ölüm hızı altı kat azaldı.

- Modern aile planlaması yöntem kullanımı iki kat arttı.

- Kadınların yaşam süresi 14 yıl arttı

- Dünyada 8 anne ölümünden biri sağlıksız kürtajlardan oluşmakta iken, Türkiye’de ise sadece 50 anne ölümünden birinin nedeni sağlıksız kürtaj.

- 1950’li yıllarda anne ölümlerinin yaklaşık yarısı düşükler nedeni ile iken, bugün sadece anne ölümlerinin yüzde 2’si güvenli olmayan düşükler nedeni ile.

- Güvenli olmayan düşüklere bağlı ölüm ve sakatlıklar sağlık gündeminden çıktı.

- Kürtajın yasaklanması anne ölümlerini ciddi biçimde artıracaktır.