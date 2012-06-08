AK Parti Milletvekili Nursuna Memecan, “Mevcut durum iyiydi, kürtajı yasaklamak çok büyük zarar getirir” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan, yasak hazırlığı yapılan kürtaj için şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kürtaj da sezaryen da kadın için eziyet. Karar verilmesi çok zor bir şey. Durup dururken kadın gidip de oramı buramı kestireyim demez, bir de bir sürü negatif sonuçları olabilecek bir şey.

Mevcut durum iyiydi. Ama bu konularda bir artış varsa, normal doğumun faydaları, kürtajın sebepleri, sonuçları konusunda toplumu bilinçlendirip aydınlatalım.

Ben yasağın hiçbir zaman fayda getireceğini düşünmüyorum, hele böyle komple yasağın fayda değil çok büyük zarar getireceğini de düşünüyorum. Yasaklandıkça ortadan kalkmıyor, yeraltına, ehil olmayan ellere iniyor, kadına bir kat daha zorluk getirilmiş olunuyor. Hayatını tehlikeye atıyor."

Bu akşam kadınlar kürtaja karşı eylemde

Kadınlar bu akşam Türkiye’nin her yerinde bir araya gelerek, “Kürtaj haktır, karar kadınların” diyecek. Tertip komitesi, illere göre eylem planlarını şöyle açıkladı:

İstanbul: Galatasaray Meydanı’nda 20.00- 23.00 arası oturma eylemi

Adana: 19.30’da 5 Ocak Meydanı’nda buluşma ve İnönü Parkına yürüyüş, orada 23.00’e kadar oturma eylemi

İzmir: 19.00’da Fuar Lozan kapısında buluşma

Çanakkale: 19.00- 19.45 arası Salı Pazarı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş, 24.00’e kadar orada oturma eylemi

Antalya: 19.30- 20.30 arası, Attalos’ta oturma eylemi

Sinop: 19.30’da KESK Lokali’nde buluşma, Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş, 20.00- 21.30 arası oturma eylemi.



