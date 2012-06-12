Bakan Akdağ: Kürtajda orta yol bulunacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yapılan çalışmaların gelecek hafta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirttiği kürtaja yasakla ilgili herkes için orta yolun bulunacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kürtaj tartışmalarına ilişkin konuştu.

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları etkinliklerine katılmak üzere Erzurum'a giden Akdağ'a, kürtajla ilgili sorular yöneltildi.

Akdağ da, ''Bütün milletimiz şundan emin olsun ki hem vicdanları hem kadınların seçim hakkını hem de anne rahmindeki bebeğin yaşam hakkını koruyacak bir orta yol bulacağız'' dedi.

Bakan Akdağ, Başbakan'ın talimatlarıyla ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bilim adamları, özellikle Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte bir rapor ile bazı öneriler hazırladıklarını söyledi.

Akdağ, şöyle devam etti:

''Ümit ediyorum ki bunları da önümüzdeki hafta Başbakanımıza, hemen müteakiben Bakanlar Kurulumuza takdim edeceğiz. Tabii ki kürtajın Türkiye'de serbest hale getirildiği kanunun adı bile artık çağdaş olmaktan çıkmıştır. 'Nüfus Planlaması Kanunu' diye. Nüfus Planlaması Kanunu ya da 'nüfus planlaması' kavramı bugün dünyadan kalkmış bir kavram. Bu kavramı 'üreme sağlığı' kavramı adı altına alıyoruz. Bütün bu konuları, öncelikle kadının, annenin ve hemen onunla birlikte bebeğinin, çocukların sağlığı açısından birinci derecede ele almak gerekir. Biz de bu gözle meseleye bakıyoruz.

Bütün milletimiz şundan emin olsun ki hem vicdanları hem kadınların seçim hakkını hem de anne rahmindeki bebeğin yaşam hakkını koruyacak, bir orta yol bulacağız. Bundan önceki benzeri tartışmalarda olduğu gibi AK Parti hükümeti olarak, bu konuya da milletin vicdanında olumlu bir cevap oluşturacak bir çözüm bulacağımıza eminim.''