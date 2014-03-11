Türk Jinekoloji Derneği: Kürtaj gizlice yasaklandı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, kürtaj uygulamasının gizlice yasaklandığını belirterek, “Medula Hastane sistemi olarak bilinen GSS ( Genel Sağlık Sigortası ) ile sağlık tesisleri arasında, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş sistemde kadın doğum doktorları kürtaj işlemi yapamamaktadır. Medula sisteminden kürtaj için gerekli ‘tıbbi tahliye’ bölümünün silinmesi ile ‘Yasal olarak belirlenmiş 10 haftalık sürede kürtaj talep edenlere’ hizmet verilememektedir” dedi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, yazılı bir açıklama yaparak kürtaj uygulamasının gizlice yasaklandığını söyledi.

Cansun Demir’in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Kürtaj uygulaması sessiz sedasız kaldırıldı. Kamu hastanelerinde Sosyal Güvence kapsamında 10 haftaya kadar ücretsiz uygulanması gereken " kürtaj" uygulaması hiç yasal dayanak olmaksızın sona erdirildi. Online kayıt sisteminde kürtaj işlemi için kullanılan " tıbbi tahliye kodu" kaldırılınca bu konuda yapılan tüm tetkik ve hizmetler otomatik olarak durdurulmuş oldu. Medula Hastane sistemi olarak bilinen GSS ( Genel Sağlık Sigortası ) ile sağlık tesisleri arasında, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş sistemde kadın doğum doktorları kürtaj işlemi yapamamaktadır. Medula sisteminden kürtaj için gerekli " tıbbi tahliye " bölümünün silinmesi ile "Yasal olarak belirlenmiş 10 haftalık sürede kürtaj talep edenlere " hizmet verilememektedir.

Hekimlerin eli kolu bağlandı

Bu durum kişi hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gibi hekimin hasta sağlığı ile ilgili çok önemli bir konuda elini kolunu bağlamakta ve mesleki sorumluluğunu yerine getirmesini engellemektedir. Öte yandan " spiral " olarak da adlandırılan ve kamu hastanelerinde kadınlara ücretsiz olarak uygulanması gereken rahim içi araçlar ( RİA) da doktorlar tarafından yazıldığı halde hastaneler fatura edemediği için ancak ücret karşılığı takılabiliyor. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak hiçbir yasal dayanağı olmaksızın hastayı ve hekimi zor durumda ve karşı karşıya bırakan bu keyfi uygulamaların bir an önce düzeltilmesini ve konuyla ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yapılmasını Sağlık Bakanlığı'ndan talep etmekteyiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”