Türk jimnastik tarihinin en genç sporcusu Tutya Yılmaz, Rio Olimpiyatları'na veda etti

2016 Rio Olimpiyatları'nda artistik jimnastikte yarışan milli sporcu Tutya Yılmaz genel klasmanda 42'nci olarak olimpiyatlara veda etti.
Rio Olimpik Arena'da düzenlenen müsabakalarda Tutya Yılmaz, toplamda 53,132 puan aldı. 17 yaşındaki Yılmaz, Türk jimnastik tarihinde olimpiyatlara katılan en genç sporcu olarak tarihe geçmişti.
2016 Rio Olimpiyatları’nda artistik jimnastikte denge barında aldığı 14 bin 500 puanla finale kalmıştı. 4 branşta yarışan Tutya Yılmaz, atlamada 13.733, asimetrik barda 12.166, denge barında 14.500, yer alıştırmalarında ise 12.733 puan aldı.