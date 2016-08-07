T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Rio Olimpiyatları'na kötü başladı

103 sporcuyla Rio Olimpiyatları'na katılan Türkiye oyunlara kötü başladı. Tek sevindiren haber bokstan geldi.

07 Ağustos 2016 17:16

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden yüzücülerden Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta, Nezir Karap da erkekler 400 metre serbestte elemeleri geçemedi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta 4.41.79'luk zamanıyla serisinde 4'üncü, toplamda 18'inci sırayı alarak finale kalamadı.

Erkekler 400 metre serbestte Nezir Karap, 3.58.37'lik süresiyle serisinde 8'inci, toplamda 43'üncü olarak turu geçemedi. Üç mesafede daha havuza girecek Viktoria Zeynep Güneş, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre karışıkta madalya arayacak.

 


Türkiye 39 sayıda kaldı

 


A Milli Kadın Basketbol Takımı da A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 55-39 yenildi. Fransa karşısında sadece 5 oyuncunun skor ürettiği ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 16 sayıyla takım kaptanı Nevriye Yılmaz oldu.

Millilerde Birsel Vardarlı Demirmen 10, Bahar Çağlar 5, Olcay Çakır ve Lara Sanders ise dörder sayıyla mücadele etti.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Pazar günü TSİ 23.30'da Avustralya ile karşılaşacak.



Judoda ikide sıfır



Bekir Özlü, erkekler 60 kiloda Büyük Britanyalı Ashley McKenzie'ye kaybederek ilk turda elendi. Dilara Lokmanhekim de kadınlar 48 kiloda Meksikalı Edna Carrillo'ya kaybederek ilk turda elendi.

Atıcılıkta ise 10 metre havalı tabancada 46 sporu arasında Yusuf Dikeç 21., İsmail Keleş ise 24. olarak final vizesi alamadı.
 

 

Ferhat Arıcan 13. sırada
 

 

Artistik cimnastikte erkeklerde mücadele eden Ferhat Arıcan paralel barda 14.733, barfikste 13.633, yer hareketlerinde 13.133, kulplu beygirde 13.866, sabit halkada 13.733 ve atlamada 13.533 aldı. Ferhat, toplamda topladığı 82.631 puanla şu an bireysel sıralamada 13’üncü sırada bulunuyor.



Bisiklette Ahmet Örken kaza geçirdi



Bisiklette erkekler yol yarışında Ahmet Örken kaza geçirerek yarış dışı kaldı. Milli sporcu Onur Balkan da yarışı tamamlayamadı.



Boksta hükmen galibiyet



Türkiye'nin tek sevindiği dal boks oldu. Boksta da Hassan Saada, olimpiyat köyünde taciz suçlamalarından dolayı gözaltına alındı. Bu nedenle de 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal hükmen tur atladı. Maçı Çarşamba günü. Mehmet Nadir Ünal, 16'lı Eleme Turu'nda Kübalı Julio Cesar La Cruz ile eşleşti



 

 

ETİKETLER

rio olimpyatlarıbrezilyatürkiye sporcuları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24