Türkiye Rio Olimpiyatları'na kötü başladı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden yüzücülerden Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta, Nezir Karap da erkekler 400 metre serbestte elemeleri geçemedi.



Al Jazeera'nin haberine göre, Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta 4.41.79'luk zamanıyla serisinde 4'üncü, toplamda 18'inci sırayı alarak finale kalamadı.

Erkekler 400 metre serbestte Nezir Karap, 3.58.37'lik süresiyle serisinde 8'inci, toplamda 43'üncü olarak turu geçemedi. Üç mesafede daha havuza girecek Viktoria Zeynep Güneş, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre karışıkta madalya arayacak.



Türkiye 39 sayıda kaldı



A Milli Kadın Basketbol Takımı da A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 55-39 yenildi. Fransa karşısında sadece 5 oyuncunun skor ürettiği ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 16 sayıyla takım kaptanı Nevriye Yılmaz oldu.

Millilerde Birsel Vardarlı Demirmen 10, Bahar Çağlar 5, Olcay Çakır ve Lara Sanders ise dörder sayıyla mücadele etti.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Pazar günü TSİ 23.30'da Avustralya ile karşılaşacak.





Judoda ikide sıfır





Bekir Özlü, erkekler 60 kiloda Büyük Britanyalı Ashley McKenzie'ye kaybederek ilk turda elendi. Dilara Lokmanhekim de kadınlar 48 kiloda Meksikalı Edna Carrillo'ya kaybederek ilk turda elendi.



Atıcılıkta ise 10 metre havalı tabancada 46 sporu arasında Yusuf Dikeç 21., İsmail Keleş ise 24. olarak final vizesi alamadı.



Ferhat Arıcan 13. sırada



Artistik cimnastikte erkeklerde mücadele eden Ferhat Arıcan paralel barda 14.733, barfikste 13.633, yer hareketlerinde 13.133, kulplu beygirde 13.866, sabit halkada 13.733 ve atlamada 13.533 aldı. Ferhat, toplamda topladığı 82.631 puanla şu an bireysel sıralamada 13’üncü sırada bulunuyor.





Bisiklette Ahmet Örken kaza geçirdi





Bisiklette erkekler yol yarışında Ahmet Örken kaza geçirerek yarış dışı kaldı. Milli sporcu Onur Balkan da yarışı tamamlayamadı.





Boksta hükmen galibiyet





Türkiye'nin tek sevindiği dal boks oldu. Boksta da Hassan Saada, olimpiyat köyünde taciz suçlamalarından dolayı gözaltına alındı. Bu nedenle de 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal hükmen tur atladı. Maçı Çarşamba günü. Mehmet Nadir Ünal, 16'lı Eleme Turu'nda Kübalı Julio Cesar La Cruz ile eşleşti





