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Sosyal Güvenlik

Türk-İş'ten DİSK ve Hak-İş'e 'Birleşelim' çağrısı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatında hak kaybı olması halinde genel greve gideceklerini açıkladı

22 Kasım 2013 12:09

Türk-İş, kıdem tazminatında mevcut haklardan geriye gidiş olması halinde genel greve gideceğini açıkladı. Hak-İş ve DİSK'e de çağrı yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "güçlerimizi ve kasamızı birleştirelim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemindeki kıdem tazmınatında değişikliğe gitme konusu, sendika temsilcilerinden sert tepkiyle karşılandı. Yeni düzenlemeyle işçi haklarında geriye gidiş olacağını belirten sendika yöneticileri buna izin vermeyeceklerini söyledi. Bu çerçevede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, herhangi bir hak kaybında genel grev kararlarını uygulayacaklarını açıkladı. Hak-İş ve DİSK’e önemli bir çağrıda bulunan Atalay, "güçlerimizi ve kasamızı birleştirelim" dedi.

Türk-İş’in önerisine DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “İlkelerimiz çerçevesinde dayanışmaya varız” yanıtını verdi. Türk-İş Başkanı Atalay, hükümetin işçilerin yüzde 90’ının kıdem tazminatından yararlanamadıkları söyleminin doğru olmadığını, bu rakamın yüzde 65-70 civarında olduğunu söyledi. 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında, “29 gün 5 saat” önerilse bile kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurgulayan Atalay, “Kıdem tazminatında istemediğimiz bir şeyi yapamazlar" dedi.

Kamuda kıdem tazminatı gündeme gelince işçilerin hemen emekli olmayı tercih ettiğini belirten Atalay, "Biz işçilere ‘panik yapmayın, kıdem tazminatı değişmeyecek’ diyoruz. Eğer tersi olursa, dediklerimiz olmazsa o zaman biz, bırakın Türk-İş’i, Ankara’nın önünden bile geçemeyiz” diye konuştu. Atalay, Türk İş Genel Kurulu’nun kıdem tazminatıyla ilgili iki genel kurul kararı olduğunu, 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında mevcut durumdan geriye gidiş olması halinde genel grev öngören genel kurul kararlarını uygulayacaklarını söyledi.

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