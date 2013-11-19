Faruk Çelik: Kıdem tazminatı, uzlaşma olmazsa gündemden düşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunda taraflarla son kez bir araya geleceklerini bildirerek, "Taraflar uzlaşma sağlarsa düzenleme Meclis'e gelecek ama uzlaşmazsa olmazsa gündemden düşecek. Bizim bu konuda ısrarımız olmayacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, kıdem tazmitayla ilgili hem işçi hem de işverenlerin yaşadığı birçok sorun olduğunu söyledi.

Çelik, "Ancak sosyal taraflarla, üçlü danışma çerçevesinde uzlaşma sağlanamayan konuları biz Meclis'e getirmedik. Bu konuda da son kez bir araya geleceğiz. Burada bir uzlaşma sağlanırsa bu konu Meclis'in gündemine gelecek, eğer sağlanmazsa sizlerin de talebi doğrultusunda gündemden kalkacak" dedi.

Çelik, taraflar uzlaşma sağlayamazsa hükümet olarak bu konuda ısrarlarının olmayacağını belirterek, "Çünkü diğer yasalarda da ısrarımız olmadı. Hep uzlaşmadan yana olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'Erken emeklilik gündemde yok'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, dünyada fiili olarak emekliliğin 60-65 yaş olarak uygulandığını, bu nedenle Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Türkiye'de tekrar erken emeklilik diye bir şeyi konuşmamız doğru değil" dedi.