Türk işadamı ABD'de beyzbol sopasıyla öldürüldü!

ABD'nin New York şehrinde Türk işadamı Kayhan Som (56), beyzbol sopalı saldırı sonucu girdiği komadan çıkamadı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre; Som, geçen hafta Manhattan'dan Whitestone semtindeki evine giderken, tuvalet ihtiyacı nedeniyle evine 5 dakika mesafede, şoförüne otomobili sağa çekmesini söyledi. Ancak Som'u, ihtiyacını bahçesinde giderdiği evin sahibi fark etti.

Tuvalet kavgası!

İkili arasındaki kavga ayrılsa da Som, yüzündeki darbe izlerini fark edince geri döndü. Onu gören Amerikalı, beyzbol sopası ile Som'un kafasına vurdu. Queens Memorial Hastanesi'nde bir hafta komada kalan Som kurtarılamadı. Geçtiğimiz salı New York'ta defnedilen Som'un katil zanlısı ise yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Yaklaşık 30 yıldır ABD'de yaşayan, ailesi eski ilaç sanayicisi Kayhan Som, hayırseverliği ve renkli kişiliği ile tanınıyordu. Kayhan ve Peri Som çiftinin 8 yaşında, Derek Han adlı bir çocukları bunuyordu.