Türk İran İş Konseyi Başkanı Reza Kami: Artık Zarrab gibi aktörler ikili ilişkilerden silinecek

Türk İran İş Konseyi Başkanı Reza Kami, Türkiye ve İran arasındaki ticaretin 2 yıl içinde 30 milyar dolara çıkacağını açıklayarak, İran’daki şeffaflaşma ile birlikte Reza Zarrab gibi aktörlerin ikili ilişkilerden silineceğini vurguladı. Uludağ Zirvesi sırasında Cumhuriyet’ten Pelin Ünker'in sorularını yanıtlayan Kami, Miami’de tutuklu bulunan 17 Aralık’ın kilit ismi işadamı Zarrab ile ilgili, “Artık Rıza Sarraf ve diğer konular şahsi konular. Var olan boşluktan suiistimal etmiş ve kullanmışsa onun şahsi meselesidir ve sonuçlarına da katlanmak zorundadır. İran’da bir söz vardır. Kavunu yiyen kabuğunda kaymayı göze alır. Kavunu yemişse buna katlanacaktır. Sarraf’ın İran ile bir ilişkisi yok. ABD’de devam eden dava kişisel” dedi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, 19 Mart’ta ABD’de dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. İran kökenli işadamı, İran’a uygulanan yaptırımları delmek amacıyla bir şebeke kurup yüz milyonlarca dolarlık yasadışı bankacılık işlemi yapmaktan suçlanıyor.

“Rıza Sarraf ve diğerleri o kadar önemsizler ki iki ülke ilişkilerini etkileyemezler” diyen Kami, Rıza Sarraf ile ilgili meselenin olağanüstü koşullarda yaşanan bir durum olduğunu söyledi. Kami, “Tabii ki ülkelerde de olağanüstü fırtınalı bir durum olduğunda insanlar bir yol bulmaya çalışacaklar. Bunu hatta bir balona benzetebilirsiniz. Balonu bir tarafından ne kadar sıkarsanız diğer tarafı şişmeye başlar. Eğer gereğinden fazla bir baskı uygularsanız da bu patlayacaktır. Ben de bu yaşananları balona benzetiyorum. Bir taraftan sıkılmış diğer yandan bir şişkinlik yaratılmış. Ama şu anda o durumlar geçti. Artık normal bir süreç yaşıyoruz” dedi.

"Şeffaflık gelecek"

Ekonomi şeffaf olduktan sonra bu tarz ‘kaçamaklara’ yer kalmayacağını ifade eden Kami, şöyle devam etti: “İran şu anda ekonominin tamamen şeffaf olması yönünde adımlar atıyor. Devletin bir diğer amacı da özelleştirme. Devlet özelleştirmeyi tamamladığında, müdahalesi az olduğunda herhangi bir suistimal yaşanmayacak ve bu tarz konular gündeme gelmeyecek.”

"Ticaret 30 milyar dolara çıkacak"

Türkiye’nin ambargo zamanlarında da en zor zamanlarda da İran’ın yanında olduğunu ifade eden Kami, ambargonun kaldırılmasının ardından Türkiye’nin diğer ülkelere göre kesinlikle daha fazla ön planda olacağını söyledi. Kami, şöyle devam etti: “Bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşanırken, özellikle Irak ve Suriye konusu düşünüldüğünde İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler 1 milyar dolardan 2012 yılında 22 milyar dolara ulaştı. Ticaretin iki yıl içinde 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Şu anki rahat koşullara bakıldığında bu hedefin daha da aşılması mümkün” dedi.