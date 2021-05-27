Turk İlaç, Rus aşısı üretimi için anlaşmaya vardı

Turk İlaç, Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen CoviVac aşısının Türkiye'de üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı.

Sputnik V aşısının ardından bir diğer Rus aşısı CoviVac’ın da Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı.

Turk İlaç’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre inaktif Covid-19 aşısı CoviVac için Rusya’da yapılan görüşmeler neticesinde; International Research Institute for advance Systems (IRIAS) ile aşının Türkiye’de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalandı.

Rusya’da Sputnik V’den sonra EpiVacCorona ve CoviVac aşıları geliştirilmişti.

Daha önce Türkiye’de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilirken, Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştı.