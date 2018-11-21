Türk hemşireye ABD'den ödül

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan hemşire Ebru Temizsoy'un ekibiyle geliştirdiği 3 proje, ABD'deki Neonatoloji Hemşireleri Kongresi'nde araştırma ödülüne layık görüldü.

Hemşire Temizsoy'un yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin ağrısız aspirasyonu için geliştirdiği yöntem, işlemin hem bebekler hem de hemşireler açısından uygulanmasında kolaylık sağladı.

Temizsoy, "Yaptığımız çalışmada aspirasyon işlemi sırasında ağız ve burun mukozasına temas etmeden, kanamaya neden olmadan, ağrıya, acıya neden olmadan uygulama yaptık. Normal yapılan teknikte ağız ya da burun içinden bir hortumun solunum yollarına ilerletilmesi ve bir vakum sistemiyle çekilmesi söz konusu. Bizim yaptığımız çalışmada daha fazla serum fizyolojik ve daha fazla yüksek basınç kullanıp sekresyonları dışarıdan çekmeyi hedefledik. Yaşamsal bulgularda, ağrı puanlarında daha güzel sonuçlar elde ettik" dedi.