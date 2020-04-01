Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de bir personelde Koronavirüs tespit edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’de (TAİ–TUSAŞ) Milli Muharip Uçak Projesinde çalışan bir kişide Covid-19 testi pozitif çıktı. TAİ'den yapılan açıklamada virüs tespit edilen çalışanın geçen hafta kalabalık bir toplantıya katıldığı belirtildi. Projede çalışanlar zorunlu izne çıkarıldı.

F-16 uçaklarının da üretildiği, Türk savunma sanayinin en kritik kuruluşlarından TAİ’de, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde görevli bir çalışanda Koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, Koronavirüs bulaşan personelin en son 19 Mart’ta TAİ’ye geldiği ve kalabalık bir toplantıya katıldığı belirlendi.

Evinde karantinaya alınan personelin iyi durumda olduğu belirtilirken, bu kişiyle aynı gün TAİ’de olan ve aynı servis aracıyla, eski adı Akıncı üssü olan Mürted’e işe gelip giden çalışanlara da idari izin verildi ve uyarıldı.

19 Mart’ta TAİ’de kalabalık bir toplantıya katılan personelin, aradan bir hafta geçtikten sonra 26 Mart’ta Covid-19 testi pozitif çıktığı ortaya çıkınca 27 Mart Cuma günü TAİ’den personele şu duyuru yapıldı:

“MMU Genel Müdür Yardımcılığı’nda çalışan bir çalışanımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Çalışanımız en son 19.03.2020 tarihinde şirketimize giriş yapmıştır. Çalışanımızın sağlık durumu yakından takip edilmekte olup kendi evinde istirahat halindedir, sağlık durumu iyidir.

970 nolu binada çalışan ve çalışanımızla aynı gün servis kullanan çalışanlarımıza 03.04 2020 tarihi dahil, önümüzdeki hafta idari izin tanımlanmıştır. İdari izin alan çalışanlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Bu durum dışında şirketimizde tespit edilmiş bir vaka bulunmamaktadır.”