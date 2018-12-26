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Spor

Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül  TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç) GALATASARAY HDI SİG

26 Aralık 2018 01:38

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül 
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin,Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Sinem Yıldız)
SETLER : 22-25, 19-25, 17-25
SÜRE: 77 dakika (28, 26, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 11\'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları\'nı 3-0 mağlup etti.

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