Türkiye üzerinden Kobanê'ye yeni sevkıyat

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden, Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşan peşmerge güçlerine yeni bir silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Sevkiyat yine Türkiye üzerinden ve karayoluyla gerçekleşti.

Peşmerge Bakanlığı Basın Sözcüsü Osman Rişeyi, Kobanê'de konuşlanan askeri güçleri için yeni bir silah ve mühimmat grubunun gönderildiğini söyledi.



Rişeyi, "Türkiye ile Kürdistan bölgesi arasında, Peşmergelerin silah ve mühimmat ihtiyacı duyduğunda gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılmıştır" dedi ancak anlaşmanın içeriğiyle ilgili ayrıntı vermedi.



Silah ve mühimmat desteğinin Türkiye üzerinden gönderildiğini belirten Rişeyi, Kobanê'deki Peşmergelerin ihtiyaç durumuna göre yardımların bundan sonra da süreceğini ifade etti.

Kuzey Irak'tan yayın yapan Rudaw Televizyonu'na konuşan Peşmerge Bakanlığı yetkililerinden Tuğgeneral Karzan Şaklawayi de, Kobanê'ye silah ve ek askeri teçhizat paketi gönderildiğini belirtti.

Şaklawayi, silahların Türkiye üzerinden karayoluyla IŞİD’e karşı savaşan peşmerge güçleri ve YPG'lilere ulaştırılacağını ifade etti.