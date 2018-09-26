"Türk Hava Kuvvetleri kadın pilot almayacak" iddiası

Türk Hava Kuvvetleri'nin 83 yıl sonra kadın pilot almayacağı iddia edildi. "Bundan böyle pilotlar sadece erkeklerden seçilecek" denilen haber Türk Hava Kuvvetleri yetkilileri tarafından yalanlandı. T24'ün sorusu üzerine yapılan Türk Hava Kuvvetleri'nden açıklamada, "Yanlış haber. Sadece dış kaynaklı temin edeceğimiz mühendislik kaynaklarında bayan tercih etmedik" denildi.

TIKLAYIN - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan "Kadın pilot alınmayacak" iddiasına yalanlama

Sözcü'de yer alan söz konusu haber şöyleydi:

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'i yetiştiren Türk Hava Kuvvetleri, 83 yıl sonra kadın pilotlara kapıyı kapattı. Hava Kuvvetlerine dış kaynakta pilot adayı alacak. Ancak başvuru için ‘'Erkek'' şartı getirildi ve kadınlara kapı kapandı. Pilot adayları, 4 yıllık fakülte mezunları arasından ve sadece erkeklerden seçilecek. Pilotluk için kadınların başvuru yapamaması tepki çekti. Sosyal medyadan MSB ve Hava Kuvvetlerine tepki mesajları yağıyor. Bir süre önce süpersonik akrotim Türk Yıldızları'nın komutanlığına kadın Binbaşı Esra Özatay getirilirken, şimdi alınan bu karar şaşkınlık yarattı. Türk Hava Kuvvetleri başvuru kılavuzuna göre bu dönem, dış kaynaktan alınacak pilot adayları en az belirlenen dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul programlarından mezun olan erkek adaylar arasından seçilecek.

Sosyal medyada tepki çekti

Pilotluğa kadın adayların başvuru yapamaması üzerine, sosyal medyadan tepki geldi. Bir Twitter kullanıcısı, Milli Savunma Bakanlığı'na, “Dünyanın ilk kadın pilotu kimdir ve hangi ülkenin hava kuvvetlerinde uçmuştur? Yanıtlar mısınız?” diye sordu.

Bir başka kullanıcı da “Zaten başvurulardan kaç tanesi kadın oluyor da böyle bir cinsiyet ayırımına gidiliyor? Yakıştı mı bu?” dedi.

Kadın örgütleri de, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları neden erkek adaylar arasından seçiyor? Uçmak isteyen kadınları engelleyemezsiniz” diyerek tepki gösterdi.

Sabiha Gökçen dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçmişti. Gökçen, 1935 yılında pilot olmuş, 1937 yılında da savaş pilotu olarak uçmaya başlamıştı.