Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan "Kadın pilot alınmayacak" iddiasına yalanlama

"Türk Hava Kuvvetleri, 83 yıl sonra kadın pilot almayacak."

Bu iddia T24'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre asılsız. T24'ün sorusu üzerine yapılan açıklamada, "Yanlış haber. Sadece dış kaynaklı temin edeceğimiz mühendislik kaynaklarında bayan tercih etmedik" denildi.

Bugün bazı gazeteler ve sosyal medyada yayılan haberlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin bundan sonra kadın pilot almayacağı iddia edildi.

Paylaşılan haberlerde, "Türk Hava Kuvvetleri, 83 yıl sonra kadın pilotlara kapıyı kapattı. Hava Kuvvetlerine dış kaynakta pilot adayı alacak. Ancak başvuru için 'Erkek' şartı getirildi ve kadınlara kapı kapandı" ifadeleri yer aldı.

Bu iddialar, T24'e konuşan Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaynaklarına göre asılsız. T24'ün sorusu üzerine yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda temin var. Birincisi Hava Harp Okulu'nun birinci sınıflarına yani hazırlık sınıfına olan temin. Buraya 4 tane bayan temin ettik. Bunlar 5 yıl sonra teğmen olarak mezun olacaklar ve pilot da olabilecekler. Herhangi bir sıkıntı yok. İkincisi şu anda hâli hazırda Hava Harp Okulu 4. sınıfları da teğmen olarak mezun ediyoruz. Üçüncü sınıflara da 6 kişi temin ediyoruz. Onun da kılavuzu bugün yarın çıkacak. Sadece dış kaynaklı temin edeceğimiz mühendislik kaynaklarına 15 Hafta sonra kısa bir askeri eğitim alacakları için bayan tercih etmedik"