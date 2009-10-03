Türk hacker tatil dönüşü yakalandı

Sevgilisi ATM’de böyle fotoğrafladı

Banka müşterilerinin hesaplarından 3.5 milyon TL boşaltan çetenin kilit ismi, hacker Hakan Karacaoğlu tutuklandı. Karnaval adı verilen operasyonda yakalanan Karacaoğlu 9 ay önce tahliye oldu. Didim’e yerleşip Rus hackerlerle bağlantıya geçti. Avrupalı banka müşterilerine ait kart bilgileri satın aldı. İstanbul’daki diğer çete üyelerine internet üzerinden talimat vererek ATM’lere kopyalama düzenekleri koydurdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, çete üyelerinin internetten gönderdiği kart bilgilerini Didim’deki evde sahte kartlara aktardı. Çete, sahte kartlarla paraları çekti. Şikayetler üzerine çeteyi ve üyelerini saptayan polisi Hakan Karacaoğlu’nun sevgilisi A. G. ile birlikte Mısır tatili dönüşünde, bir otele ortak olmak için Fethiye’ye gittiği belirlendi. Karnaval Operasyonu’nda kendisini gözaltına alan polisleri görünce tanıdı ve sevgilisine sarılarak polise teslim oldu. Hakan Karacaoğlu’nun yönettiği 28 kişi de eş zamanlı baskınlarla yakalandı.Hakan Karacaoğlu’nun sevgilisi A.G ile birlikte Mısır tatili fotoğrafları bilgisayarından çıktı. Mısır’daki bir ATM’den vurgun paralarını çekerken sevgilisinin çektiği fotoğraf dikkat çekti. Sevgili A.G.’nin dolandırıcılıkla bağlantısı tespit edilemediğinden gözaltına alınmadı. Çete üyelerinin ayrıca, bir GSM şirketinin taksitle sattığı laptopları sahte kimliklerle alarak vurgun yaptıkları da belirlendi. Olayla ilgili 15 kişi daha tutukladı.