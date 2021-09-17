Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi

Şırnak Gabar Dağı'ndaki Yukarı Dera Manastırı'nı gezen Berkay Bilgiç, "4 senedir otostop ile dünyayı geziyorum. Şu anda ise İstanbul'dan başlamış olduğum yolculukta Şırnak'ın Cizre ilçesindeyim. Cizre'nin bu güzel dağlarında trekking yürüyüşleri gerçekleştiriyorum. 40'a yakın ülkeyi ziyaret ettim. Fakat Şırnak Gabar Dağları sanki yabancı bir ülkede özenilesi bir fotoğrafı görmüş gibi" ifadesini kullandı.

Gabar Dağları için İsviçre'deki Heidi köyleri kadar güzel bir yer benzetmesinde bulunan Bilgiç, "Buranın turizme açılmasını durumunda çok güzel olur. Türkiye'deki tüm doğa severleri, trekking yürüyüşçülerini gerçekten buraya bekleriz. 40 ülkeyi otostop ile ve gittiğim köylerde çalışarak gezdim. Çektiğim doğa manzarası fotoğraflarını sattım. Yaptığım bileklikleri, küpeleri ve kolyeleri sokaklarda insanlara hikayemi anlatarak sattım. Bu sayede İspanyolca ve İngilizce öğrendim. Bu şekilde seyahat etmeye devam ediyorum. Şimdi ise önümde Orta Doğu rotası var" diye konuştu.