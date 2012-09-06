Türk gençleri hem mutsuz, hem öfkeli

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmanın ilk sonuçlarına göre Türk gençleri öfke sıralamasında dördüncü. 34 ülkenin incelendiği rapordaki ‘mutluluk endeksi’ne göre de Türk gençleri son sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyanın en kızgın gençlerinin Türkler olduğunu açıkladı. Bu ay sonunda tamamı açıklanacak rapordan İsrail’in Times of Israel adlı haber sitesine sızan ilk bilgilere göre Türk gençleri öfke sıralamasında ilk sıraya yerleşiyor. 34 ülkenin incelendiği raporda, en öfkeli gençlerin yaşadığı ülkeler ise sırasıyla Türkiye, Yunanistan, Romanya, Ermenistan ve İsrail olarak açıklandı.

Milliyet'in haberine göre, Mutluluk Endeksi adlı raporda en mutsuz gençlerin bulunduğu ülkelerin de Türkiye, Ukrayna, Polonya, Letonya ve Kanada olduğu belirtildi. Endekse göre en mutlu gençlerin yaşadığı 3 ülke ise Ermenistan, Makedonya ve İsrail olarak açıklandı. 4 yıl süren araştırmada yaşları 11 ila 15 arasında değişen gençlerden yaşamları hakkında 0 ila 10 arasında bir puan vermeleri istendi.

Örgütün gerçekleştirdiği araştırmanın İsrail ayağını yürüten Doktor Yossi Harel-Fish, gençlerin hissettiği öfkenin geçici olduğunu söyledi. Ancak Harel-Fish mutluluğun gelecekten beklenenlerle bağlantılı olduğunu ekledi. Gelecek beklentisi ne kadar düşükse mutluluğun da o kadar düştüğü belirtildi. Toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt 7 Nisan 1948 tarihinde kuruldu. İsviçre merkezli örgüte üye olan ülke sayısı ise 2012 yılı itibariyle 194 olarak biliniyor.