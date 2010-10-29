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Yaşam

Türk gemisi ‘Anafarta’ su almaya başladı

, Türk kuru yük gemisi ‘Anafarta’, saatteki hızının 65 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle su almaya başladı...

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Çanakkale'de Boğazı'nın Bozcaada açıklarında, Türk kuru yük gemisi ‘Anafarta’, saatteki hızının 65 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle su almaya başladı. Gemi ve personeli için kurtarma çalışması başlatıldı.

‘Akçansa’ isimli çimento fabrikasının iskelesinden aldığı yükle İzmir'in Alsancak Limanı'na hereket eden 12 personeli bulunan, 65 metre boyundaki, 954 grostonluk Türk kuru yük gemisi ‘Anafarta’, Çanakkale Boğazı'nda ve Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 65 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle su almaya başladı. Bozcaada'nın Kanal Kuyu Bölgesi'ndeki Batı Feneri yakınlarında, yüksek dalgalardan olumsuz etkilenen ‘Anafarta’ isimli geminin ambarlarına su doldu.

Bunun üzerine geminin kaptanı, saat 20.00 sıralarında, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'nden (VST) telsizle yardım talebine bulunup ‘su alıyoruz acil romorkör’ mesajı verdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma 2’ isimli romörkör ile hızlı talisiye botu ‘Keg-6’ isimli bot sevk edildi. Bu arada, geminin kaptanı saat 20.19'da batmamak için Geyikli Kumburun Mevki'nde gemiyi karaya oturttu. Poyraz nedeniyle ayrıca, 8- 10 metralik dalgalar meydana geldiği de kaydedildi.

Yetkililer, su aldığı için yardım talebinde bulunan bin 550 ton çimento yüklü olan ‘Anafarta’ gemisinin durumunun yerinde görülmesinin ardından kurtarma işleminin personelide kapsayacak şekilde en hızlı şekilde yapılacağını bildirdi.


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