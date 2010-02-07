Türk gemisi Adriyatik'te karaya oturdu

T24 - Türk bayraklı ''Murat Hacıbekioğlu 3'' adlı yük gemisi, Adriyatik Denizi'nde karaya oturdu.



Alınan bilgiye göre, İtalya'dan yüklenen buğday yükünü Hırvatistan'a götürmekte olan ''Murat Hacıbekiroğlu 3'' adlı gemi, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'dan yaklaşık 8 mil açıkta karaya oturdu.



Geminin sahibi Saffet Hacıbekiroğlu, gemilerinin İtalya'dan Hırvatistan'a buğday yükü taşığını ifade ederek, denizin 8 mil açığında geminin karaya oturduğunu teyit etti.



Gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Hacıbekiroğlu, yardım amacıyla bölgeye giden dalgıç ve römorkörlerin gemiye ulaştığını bildirdi.



Saffet Hacıbekiroğlu, yaklaşık 400 bin dolar değerinde yük taşıyan geminin kurtarılma çalışmalarının bugün (7 Şubat 2010) tamamlanmasını umduklarını kaydetti.

