T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk gemisi Adriyatik'te karaya oturdu

Türk bayraklı ''Murat Hacıbekioğlu 3'' adlı yük gemisi, Adriyatik Denizi'nde karaya oturdu.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - Türk bayraklı ''Murat Hacıbekioğlu 3'' adlı yük gemisi, Adriyatik Denizi'nde karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, İtalya'dan yüklenen buğday yükünü Hırvatistan'a götürmekte olan ''Murat Hacıbekiroğlu 3'' adlı gemi, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'dan yaklaşık 8 mil açıkta karaya oturdu.

Geminin sahibi Saffet Hacıbekiroğlu, gemilerinin İtalya'dan Hırvatistan'a buğday yükü taşığını ifade ederek, denizin 8 mil açığında geminin karaya oturduğunu teyit etti.

Gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Hacıbekiroğlu, yardım amacıyla bölgeye giden dalgıç ve römorkörlerin gemiye ulaştığını bildirdi.

Saffet Hacıbekiroğlu, yaklaşık 400 bin dolar değerinde yük taşıyan geminin kurtarılma çalışmalarının bugün (7 Şubat 2010) tamamlanmasını umduklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24