Türk firmasının geliştirdiği cihaz dünya devleri arasında

İSTANBUL, (DHA)- YURTTAŞ Holding tarafından geliştirilen ve GNDSeries adı verilen akıllı kart, güvenlik kameraları, android TV, apple TV, projeksiyon cihazları, görüntüleme cihazları ile monitörlerde meydana ses parazitlenmesi sorununu ortadan kaldırıyor. Ürünün dünya devi teknoloji üreticileri tarafından incelendiğini belirten Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, \"Bir Türk firması ile dünya devi teknoloji üreten firmaların yan yana gelmesi gurur verici\" dedi.

Yurttaş Holding, geliştirdiği akıllı kart ile ses ve görüntüleme sistemlerindeki sorunları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. GNDSeries adı verilen cihaz, güvenlik kameraları, android TV, apple TV, projeksiyon cihazları, görüntüleme cihazları ve monitörlerde meydana gelen parazitlenme ile seste oluşan parazitlenmeyi ortadan kaldıracak. Daha net görüntü ve ses elde edilmesini sağlayacak cihaz, dünyada bilgisayar, görüntü ve ses sistemi üreticisi dev firmaların listesine girmeyi başardı.

“MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR\"

Geliştirilen cihazın medikal sektörü başta olmak üzere tüm ses sistemlerinde hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Evren Yurttaş, \"Trimbox, GNDSeries modeli ile hassas elektronik kartlarda, özellikle test ve ölçüm cihazlarında nötr-toprak voltajının istenilen 1V seviyelerinde olmasını sağlar. Bu voltaj değerini istenilen değer ve oranda düşürebilme kabiliyetine sahiptir. Bu işlevini yerine getirirken görüntü ve ses sistemlerinde topraklamadan kaynaklı oluşabilecek parazitleri engeller. Özellikle medikal sektöründe görüntüleme cihazları, kamera monitörleri ve projeksiyon cihazları da dahil tüm ekranlı sistemlerde ve ses sistemlerinde ki bu hayati öneme sahip kronik denebilecek problemleri çözmüştür\" diye konuştu.

\"ELEKTİRİK ÇARPMASI RİSKİ ORTADAN KALKIYOR\"

Tıbbi cihazlar ile lazer ve laboratuar cihazlarının hassas olduğunun altını çizen Yurttaş cihazın özellikleri hakkında şunları söyledi:

\"Yazar kasalar ve hassas teraziler hassas cihazlar sınıfına girmektedir. Tüm yazar kasaları elektrik kaynaklı hasarlara karşı korumakta ve bu hasarlara bağlı maliyetlerden engellemektedir. GNDSeries ayrıca, topraklama hattında temassızlık, zayıflık ya da hiç topraklama olmadığında metal gövdeli cihazların gövdesinde oluşabilecek voltaj artışını da engelleyerek, olası bir çarpılma riskini de ortadan kaldırır. Organizasyonlar da kullanılan projeksiyon cihazları ve dev ekranlarda meydana gelen parazitlenmeleri ortadan kaldırıyor. Ses sistemlerinde en temel sorun anlaşılırlık oranının bazı sebeplerden dolayı düşmesi ve bunun en büyük sebebi de çoğu zaman topraklama sistemlerinden kaynaklı parazitler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman ses sistemlerini kuran teknik elemanlar topraklamayı çıkarıyoruz ses düzeliyor gibi durumlar ifade ederler ancak bu seferde metal gövdede çarpılma riski ortaya çıkmaktadır. GNDSeries, nötr toprak arasındaki voltajı istenilen seviyeye, istenilen oranda düşürme kabiliyeti, ses ve görüntü sistemlerinde topraklama kaynaklı parazitleri giderme, aşırı gerilim sönümleme, metal gövdede voltaj oluşumunu engelleme gibi birçok özelliği ile Dünya’da alanında tek ürün olma özelliği gösteriyor.”

\"ATM CİHAZLARI İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Nötr-toprak stabilizatörü cihazın ATM cihazları için de önem taşıdığını kaydeden Yurttaş, \"Banka ATM cihazlarında nötr-toprak voltajı 1,5 V üstüne çıktığı anda hasar alır ve arıza meydana gelir. ATM cihazlarının tamir masrafları ise ciddi maliyetler ortaya çıkarmaktadır. GNDSeries bu durumu da ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde bir çok banka ATM’lerinde GNDSeries ürününü 2 yılı aşkın süredir hiçbir sorun yaşamadan, olası problemleri engelleyerek kullanılmaktadır. Ayrıca bir GSM operatörünün ülkemizde ki bütün baz istasyonlarında sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır\" ifadelerini kullandı.

“DÜNYA DEVİ FİRMALARIN LİSTELERİNE GİRDİ”

Dünya devi teknoloji üreticilerinin GNDSeries ile ilgilendiğini belirten Yurttaş, \"GNDSeries Nötr-Toprak Stabilizatörü dünyada dev bilgisayar üreticileri tarafından incelendi. Ardından Tohsiba ve IBM ithalatçıları müşterilerinin sistemlerine entegre ederek kullanıcılara sundular. Çünkü nötr-toprak voltajı ve parazit sorunu dünyada var olan, hem üretici hem kullanıcı için ekstra maliyet çıkaran bir sorun. Ancak artık bu sorun tarihe karıştı. Bu sayede bir Türk firması ile dünya devi teknoloji üreten firmaların yan yana gelmesi gurur verici\" değerlendirmesinde bulundu.

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