Türk filmleri Rio'da boy gösterecek

Son yıllarda uluslararası film festivallerinden ödülle dönen Türk Sinemasının seçkin örnekleri, Güney Amerika’nın gözde kenti Rio’da boy gösterecek.



Her yıl 300 bine yakın kişinin izlediği Rio Film Festivaline katılacak olan 8 Türk filmi, Ekim ayının ilk haftasında seyirciyle buluşacak.



Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, yaptığı açıklamada, Ekim ayıyla birlikte uluslararası festivallere Türk filmlerinin katılımı konusunda yoğunluğun yaşanacağını söyledi.



Bu etkinlikler arasında Brezilya’da düzenlenecek olan film festivalinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, Güney Amerika’nın en önemli film festivali olan etkinliğe Türkiye’nin de davet edildiğini belirtti.



Abdurrahman Çelik, 10-12 kişilik bir grupla Rio’ya gideceklerini ifade ederek, "Bu festivalde 8 filmimizi gösterime sunacağız. Her yıl yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bir festivalde yer almamız önemlidir" dedi.



Finlandiya, Polonya ve yıl sonuna doğru Türk cumhuriyetlerinde düzenlenecek sinema günlerinde de Türk yapımlarının izleyici karşısına çıkacağını anlatan Çelik, dünyanın değişik ülkelerinde katıldıkları etkinliklerde yeni festivaller için davetler aldıklarını ve Türk filmlerinin büyük ilgiyle karşılandığını söyledi.



Yaz ayları ''Ölü sezon''



Türk filmlerinin sinema seyircisinden büyük ilgi gördüğünü dile getiren Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Çelik, yeni sinema sezonunun Eylül ayında açıldığını ve seyircinin yoğun ilgisinin de Haziran ayına kadar sürdüğünü belirtti.



Bununla birlikte, yaz aylarında iddialı yapımların gösterime girmediğini anımsatan Çelik, "O psikolojiyi ben de çözmüş değilim. Film şirketleri riske girmemek için yaz aylarında iddialı yapımlar koymuyorlar. İkincisi de vatandaş sinemaya gitmiyor. Yani, bu ikisi birbirini tamamlıyor gibi oluyor" diye konuştu.



İddialı filmlerin gösterime konulması halinde, izleyicinin yaz aylarında sinemaya gidip gitmediğinin daha net bir biçimde ortaya çıkabileceğini ifade eden Çelik, Türk seyircisinin sinema alışkanlığına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Şu an Türkiye’de böyle bir alışkanlık var. Yani Haziran ayı dediğiniz zaman sinema salonları boşalıyor, ta ki Eylüle kadar... Ama özellikle, ABD’de olsun, Asya’da olsun yaz aylarında daha çok film seyrediliyor. Avrupa seyircisi de ortalama bir alışkanlık gösteriyor sinemaya gitme konusunda, aylara göre çok değişiklik gözlenmiyor. Türk seyircisinin sinemaya gitme alışkanlığı da belki zaman içerisinde değişir diye düşünüyorum. Biraz da tabii bazı yapımcı şirketler, riski göze alarak yaz aylarında filmleri gösterime koyabilirler.



Yani öyle bir şey ki en ciddi gişe beklediğimiz filmler, arka arkaya, bazen aynı hafta vizyona giriyor. Şimdi, onlar açısından da yazık. O zaman ne oluyor, bizde zaten ortalama sinema alışkanlığı var, temelde baktığımız zaman 9-10 milyon kişi sinemaya gidiyor. Ancak, iyi filmler aynı hafta vizyona girdiği zaman iki filme birden gidemiyor. Böyle olunca da sıkıntı kendini gösteriyor. Yaz aylarında da seyirci açısından istenilen sonuç elde edilemiyor ve izleyici sayısında düşüklük gözleniyor."



Sinema salonlarında filmlere getirilen yaş sınırları konusuna da değinen Çelik, valiliklerin getirilen sınırlara uyulup uyulmadığı konusunda sinema salonlarında denetimler yaptığını hatırlattı.



Sinema salonlarının da sınırlara uyulmaması halinde getirilen cezaların ağır olması nedeniyle bu konuda riske girmediklerini dile getiren Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Çelik, "O konuda bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Aileler de buna uyumlu hareket ediyorlar" dedi.