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Kültür-Sanat

Türk filmleri, Hollywood yapımlarını geride bıraktı

Özcan Deniz'in, 'Evim Sensin' adlı filmi gişedeki bir çok rakibini geride bırakarak en fazla izlenen film oldu

17 Kasım 2012 17:44

Türk yapımcı ve yönetmenlerin filmleri, gişede elde ettiği başarılarla Hollywood filmlerini geride bıraktı.

Vizyona girdikleri dönemde izleyici tarafından büyük ilgi gören, ''Selvi Boylum Al Yazmalım'', ''Asmalı Konak: Hayat'', ''Issız Adam'', ''İncir Reçeli'', ''Beni Unutma'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'' gibi filmlerin arasına giren James Bond serisinin son filmi ''Skyfall''u geride bırakan ''Evim Sensin'' de katıldı.

Özcan Deniz'in, ''Evim Sensin'' adlı filmi bir gişedeki bir çok rakibini geride bırakarak en fazla izlenen film oldu. Söz konusu yapım, ilk 10 gün içinde toplam 850 bin 604 kişi tarafından izlendi.

Aynı anda vizyonda olan James Bond serisinin 23'üncü filmi ''Skyfall'' ise 151 kopyayla gösterime girdiği sinemalarda, ilk 10 günde 350 bin 16 seyirci tarafından izlendi.

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