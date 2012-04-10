Türk filmi için Leonarda DiCaprio ve Colin Farrell'a teklif

İrlanda’da 1845 yılında yaşanan büyük kıtlık sonrası Sultan Abdülmecid’in bu ülkeye yardım elini uzatmasını konu alan ‘Famine’ isimli filmin Türk yapımcıları, proje için iki ünlü Hollywood aktörü Leonardo DiCaprio ile Colin Farrell’a teklif götürdü.

Çekimlerinin İrlanda’nın liman kasabası Drogheda ile Türkiye’de yapılması düşünülürken, filmde İrlandalı yönetmen Mark Mahon’ın kamera arkasına geçmesi için görüşmeler sürüyor. Türk denizci Fatih ile İrlandalı Mary’nin aşk öyküsü eşliğinde 1845 yılında İrlanda’daki kıtlık yıllarının işleneceği filmin senaristi Ömer Sarıkaya, “Fatih karakteri için DiCaprio’yu, Patrik için ise Colin Farrell’ı düşünüyoruz. Projeye olumlu bakıyorlar. Sultan Abdülmecid rolünü Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırmasını arzu ediyoruz” dedi.