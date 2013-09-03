Türk erkekleri bakımda birinci sırada

Güney Amerika’da yayımlanan ünlü moda ve magazin dergisi Wapa’nın, ‘Social Indicators Research’ araştırma şirketi ile yaptığı bir ankete göre, Türk erkeklerinin bakım konusunda rakiplerine büyük fark attığı ortaya çıktı.

Bir elinde cımbız...

Araştırmaya göre Türk erkekleri kişisel bakım konusunda rakiplerine büyük fark atıyor. Dergiye göre Türkiye’de yaşayan erkekler haftada ortalama 18.8 saatini kişisel bakıma ayırıyor.

En çok özen giysiye

Türk erkekler en fazla özeni ise elbise seçimine gösteriyor. Wapa, Türk erkeklerinin epilasyon, saç bakımı ve parfüm kullanmına da daha fazla zaman harcamaya başladığını belirtti.

Türklerin ardından ikinci sırayı alan Koreli erkekler haftada ortalama 8.8 saati kişisel bakıma ayırıyor. Japon erkekler üçüncü sırada yer alırken onları Brezilyalı hemcinsleri izliyor.