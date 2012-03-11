'Türk erkekleri çok estetikler ve gizemli bakıyorlar'

T24 - Reklam yüzü olduğu markanın tanıtımı için Türkiye’ye gelen Alessandra Ambrosio, Türk erkekleri için “Çok estetikler ve gizemli bakışları var” dedi.

Dünyaca ünlü iç giyim firması Victoria’s Secret’ın baş mankenlerinden Alessandra Ambrosio, Philips’in yeni epilatörünü tanıtmak amacıyla İstanbul’a geldi. Brezilyalı manken, dün Four Seasons Hotel’de düzenlenen basın toplantısına katıldı. İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ambrosio, “Burası büyüleyici bir şehir” dedi. Türkiye’ye daha önce de geldiğini belirten manken, “Nereleri gezdiniz?” sorusuna “Daha önce Sultanahmet’i, Ayasofya’yı ve Kapalıçarşı’yı gezmiştim. Dün yine Kapalıçarşı’ya gittim. El yapımı porselen ve mücevher satın aldım” yanıtını verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Ambrosio, “Türk erkeklerini nasıl buldunuz?” sorusu üzerine de “Çalıştığım Türk erkekleri gayet nazik ve yakışıklıydı. Çok da fazla yakından tanıma fırsatım olmadı, o yüzden pek bir şey diyemiyorum ama çok estetik ve gizemli bakışları olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bebeğin cinsiyeti sürpriz olacak

Yedi aylık hamile olan Alessandra Ambrosio, bebeğinin cinsiyetini bilmediğini söyledi: “Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olmasını istiyoruz. Kızımın doğumu problemli olduğu için sezaryenle almışlardı, bu kez normal doğum yapmak istiyorum. Hamilelik sürecinde egzersiz ve yoga yapıyorum. Yediklerime de çok dikkat ediyorum.”