Türk Eğitim-Sen: Ücretli öğretmen sayısı 85 bin 513 ulaştı

Türk Eğitim-Sen, Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ücretli öğretmen sayısı 16 bin 187 kişi artarak 85 bin 513’e ulaştı. En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul 25 bin 469 öğretmenle birinci, Ankara ise 5 bin 19 öğretmenle ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), 2021-2022 eğitim-öğretim yılında çalışan ücretli öğretmenlerin sayısını araştırdı. Hazırlanan raporda, ücretli öğretmen sayısının pandemiden bu yana en yüksek noktaya ulaştığı bildirildi. Sendikanın 81 il valiliğinden aldığı verilere göre; bir önceki yıl 69 bin 326 olan ücretli öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim yılında 16 bin 187 kişi artarak 85 bin 513 kişiye ulaştı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

"En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip il İstanbul"

“En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul’da 25 bin 469 ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Geçen yıl İstanbul’da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375 idi.

"İstanbul’u 5 bin 19 ile Ankara takip etti"

Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğer iller ise şunlardır: Ankara ise 5 bin 19, Bursa 3 bin 881, Şanlıurfa 3 bin 217, İzmir 3 bin 303, Kocaeli 2 bin 285, Gaziantep 2 bin 447, Antalya bin 840, Tekirdağ bin 610, Diyarbakır bin 562, Mersin bin 370, Hatay bin 265, Manisa bin 184, Kahramanmaraş bin 118, Mardin bin 111.

"Ücretli öğretmenlerin 34 bin 445’i eğitim fakültesinden mezun"

79 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına baktığımızda; 34 bin 445’i eğitim fakültesi, 42 bin 75’i lisans mezunu, 8 bin 993’ü ön lisans mezunudur. Ücretli öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre bazı illerdeki dağılımı şu şekildedir: Ağrı’da görev yapan 957 ücretli öğretmenin 409’u eğitim fakültesi, 441’i lisans, 107’si ön lisans mezunudur. Ankara’da görev yapan 5 bin 19 ücretli öğretmenin bin 928’i eğitim fakültesi, 2 bin 906’sı lisans, 185’i ön lisans mezunudur. Antalya’da görev yapan bin 840 ücretli öğretmenin bin 77’si eğitim fakültesi 647’si lisans, 116’sı ön lisans mezunudur. Bursa’da görev yapan 3 bin 881 ücretli öğretmenin bin 532’si eğitim fakültesi, 2 bin 214’ü lisans, 135’i ön lisans mezunudur. Gaziantep’te görev yapan 2 bin 447 ücretli öğretmenin bin 665’i eğitim fakültesi, 546’sı lisans, 236’sı ön lisans mezunudur. İzmir’de 3 bin 303 ücretli öğretmenin bin 400’ü eğitim fakültesi, bin 497’si lisans, 406’sı ön lisans mezunudur. Şanlıurfa’da 3 bin 217 ücretli öğretmenin bin 704’ü eğitim fakültesi, bin 290’ı lisans, 223’ü ön lisans mezunudur. İstanbul’da görev yapan 25 bin 469 ücretli öğretmenin 5 bin 151’i eğitim fakültesi, 15 bin 872’si lisans, 4 bin 446’sı ön lisans mezunudur. İstanbul’da eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmen sayısı ile ön lisans mezunu ücretli öğretmen sayısının birbirine yakın olması, aradaki farkın sadece 705 olması çok düşündürücüdür.

"Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 2 bin 402’si ön lisans mezunu"

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde yine ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 2 bin 402’dir. Bunun bin 669’u İstanbul’dadır. Hatta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı, bazı illerimizde eğitim fakültesi mezunu ya da lisans mezunu ücretli öğretmenlere eşit ya da bu öğretmenlerden fazladır. Kırıkkale’de zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan 80 ücretli öğretmenin 11’i eğitim fakültesi, 43’ü lisans mezunu iken 26’sı ön lisans mezunudur. Bilecik’te görev yapan 47 zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeninin 10’u eğitim fakültesi mezunu, yine 10’u ön lisans mezunu, 27’si lisans mezunudur. Kırklareli’nde zihinsel–görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu öğretmenler ile eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin sayısı birbirine eşittir. Kırklareli’nde toplam 126 zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni görev yaparken bunun 37’si eğitim fakültesi, 37’si ön lisans, 52’si lisans mezunudur. İstanbul’da 4 bin 897 zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni görev yaparken 458’i eğitim fakültesi, bin 669’u ön lisans, 2 bin 770’i lisans mezunudur. Rize’de görev yapan 147 zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeninin 18’i eğitim fakültesi, 19’u ön lisans, 110’u lisans mezunudur.

"Erzincan, Ardahan, Şırnak’ta engelliler sınıfına öğretmen verilmedi"

Öte yandan şu hususa da özellikle dikkat çekmek istiyoruz: Erzincan’da zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 56 iken bir tane bile bu alanda öğretmen çalışmamaktadır. Ardahan’da zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 32 iken sadece 1 tane öğretmen görev yapmaktadır. Şırnak’ta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 20 iken hiç öğretmen çalışmamaktadır.

"Ücretli branş öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 3 bin 603"

Ücretli branş öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 3 bin 603’tür. Örneğin ücretli branş öğretmeni olarak İstanbul’da görev yapan 13 bin 814 öğretmenin bin 718’i, İzmir’de görev yapan bin 770 öğretmenin 286’sı, Ankara’da görev yapan 2 bin 688 öğretmenin 124’ü, Tekirdağ’da görev yapan 772 öğretmenin 64’ü, Van’da görev yapan 560 öğretmenin 24’ü ön lisans mezunudur. Ücretli sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 674’tür. Ücretli sınıf öğretmeni olarak İstanbul’da görev yapan 5 bin 143 öğretmenin 307’si, Diyarbakır’da görev yapan 616 öğretmenin 121’i, Giresun’da 77 öğretmenin 16’sı, Muş’ta 420 öğretmenin 35’i, Van’da 911 öğretmenin 38’i, Siirt’te 266 öğretmenin 32’si ön lisans mezunudur.

"77 ilde kadro açığı 115 bin 93"

İl valiliklerinden sadece ücretli öğretmen sayılarını değil, norm kadro ihtiyacını da talep ettik. Buna göre; Hakkâri, Bolu, Bayburt ve Giresun hariç 77 ilden veriler elimize ulaştı. 77 il valiliğinden gelen verilere göre ise ülkemizde norm kadro açığı 115 bin 93’tür. Dolayısıyla bu veriler ışığında 85 bin 513 ücretli öğretmen görevlendirmesine rağmen ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığını görebiliyoruz. Buna göre; İstanbul’da norm kadro ihtiyacı 31 bin 244 iken ücretli öğretmen sayısı 25 bin 469’dur. İzmir’de norm kadro ihtiyacı 3 bin 317 iken ücretli öğretmen sayısı 3 bin 303’tür. Kahramanmaraş’ta norm kadro ihtiyacı 2 bin 48 iken ücretli öğretmen sayısı bin 118’dir. Karaman’da norm kadro ihtiyacı 395 iken ücretli öğretmen sayısı 221’dir. Kars’ta norm kadro ihtiyacı 629 iken ücretli öğretmen sayısı 530’dur. Kayseri’de norm kadro ihtiyacı bin 386 iken ücretli öğretmen sayısı bin 84’tür. Gaziantep’te norm kadro ihtiyacı 3 bin 815 iken ücretli öğretmen sayısı 2 bin 447’dir. Mersin’de norm kadro ihtiyacı 3 bin 87 iken ücretli öğretmen sayısı bin 370’tir. Görüldüğü üzere ücretli öğretmen alımı yapılmasına rağmen, bu rakamlar norm kadro ihtiyacını yani öğretmen açığını karşılamaktan uzaktır.

Talip Geylan: Öğretmen açığı ücretli öğretmenler eliyle gideriliyor

Araştırma ile ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Araştırmamızdan da görüleceği üzere bugün ülkemizde 86 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırılıyor olması, adeta öğretmen açığının ücretli öğretmenler eliyle giderilmeye çalışıldığına işarettir. Gelinen noktada yapılması gereken, 2022 yılında en az ücretli öğretmen sayısı kadar öğretmen ataması yapılmasıdır. Valiliklerin beyanına göre norm açığının 120 bine, ücretli öğretmen sayısının 86 bine yaklaştığı bu zamanda yapılan 15 bin atama ile sorun çözülemeyecektir. Hele ki eğitim fakültesi mezunu olmayan, hatta yüksek okul mezunu ücretli öğretmenlerle eğitim hizmeti vermek yeni sorunlara neden olmak demektir. Ücretli öğretmenlerimizin tamamı, asgari ücretin dahi yarısı kadar bir aylıkla görev yapmaktadırlar. Bu durum, öğretmenlik hizmetinin haysiyetiyle de bağdaşır bir tablo değildir. Bu emek sömürüsü sonlandırılmalı, tüm öğretmenlerimiz, mesleğin saygınlığına ve insan haysiyetine yakışır ücretleler çalıştırılmalıdır.”