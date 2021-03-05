Türk Eğitim Derneği Başkanı: Kayıplar acil telafi edilmeli, yoksa eğitim sistemi lego gibi çöker

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu , zengin ve yoksul çocuklar arasında eğitime erişim makasının çok açıldığına dikkat çekerek, “Risk çok büyük ve kayıplar acil telafi edilmeli. Yoksa, eğitim sistemi lego gibi çöker” dedi.

Türkiye'deki ilk ve orta dereceli okullar, yeni normalleşme süreci ile 2 gün okulda, 2 gün de evde dijital eğitime başladı. Bu düzenlemeyle; 5,2 milyon ilkokul öğrencisi ve 5,7 milyon ortaokul öğrencisi ile 8. ve 12. sınıflar fiili olarak hibrit eğitime geçmiş oldu.

Yeni kararların eğitimdeki etkilerini Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Sözcü'den Sultan Uçar'a anlattı:

"Mali imkanları olan ile olmayan çocuklar arasındaki makas açıldı"

Salgında, okulları 1 yıl gibi uzun süre kapalı tutan nadir ülkelerden biri maalesef Türkiye'dir. Dünya salgında, ‘öğrenme krizi' gerçeğiyle yüzleşti. Avrupa bu nedenle özellikle anaokulu ve ilkokulları açık tutmaya çalıştı. Gelinen noktada artık öğrenme yoksulluğundan bahsediliyor. Mali imkanları olan ile olmayan çocuklar arasındaki makas açıldı. Türkiye'de öğrenme yoksulluğunun yüzde 38'e çıktığı uluslararası raporlara da yansıdı. Sosyal adalet ve ülkenin geleceği için bu çok büyük bir risk…

"Bu süreç 10 yaş altı için çok kritik bir dönem"

Uzaktan öğrenme özellikle 10 yaş altı için beyin gelişim fonksiyonları açısından imkansız. O nedenle dünya anaokulu ve ilkokulları öncelikli açtı. Türkiye'de o yaşlardaki zincir kazanımlar için yaz aylarında makul bir süre okulları yüz yüze eğitime açmalı. Çünkü halen bazı okulları açıp, bazılarını açamıyoruz.

Bu süreç 10 yaş altı için çok kritik bir dönem. Eğer, bu çocukları öğrenmiş kabul edersek, bu yılın kazanımlarını veremediğimiz için eğitim sistemi lego gibi ortasından çöker. Kayıpların kazanıma dönüşmesi için çok acil yeni bir müfredat düzenlemesine ihtiyaç var.