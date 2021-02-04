Türk Eczacıları Birliği'nden ünlülere "Takviye edici gıda reklamlarında yer almayın" çağrısı

Türk Eczacıları Birliği, (TEB), Koronavirüsü salgıyla birlikte sosyal medyada sıkça reklamı yapılan 'doğal organik, bitkisel ürün'lerin bilinçsiz ve yanlış kullanımının ölümle sonuçlandığı uyarısında bulundu. Ünlülere çağrıda bulunan TEB "Takviye edici gıda reklamlarında yer almayın" dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Covid-19 salgınıyla birlikte doğal organik ve zararsız olduğu iddiasıyla reklamı yapılan bitkisel ürünler, vitaminler, mineraller ve gıda takviyelerinde artış olduğunu, bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası ciddi sağlık sorunlarının yanında ölümlerin de meydana geldiğini hatırlattı.

"Cehalet, bilim düşmanlığı, aşı karşıtlığı"

Doğal, organik ve zararsız olduğu iddiasıyla sunulan bitkisel ürünler, vitamin, mineraller ve gıda takviyelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten TEB, açık mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanları olarak sadece salgınla mücadele etmiyoruz. Cehalet, bilim düşmanlığı, aşı karşıtlığı/kararsızlığı gibi içinde bulunduğumuz yüzyılda konuşulması dahi abes olan konularla da mücadele ediyoruz. Covid- 19’un hayatımıza girmesiyle birlikte çok anlaşılır bir şekilde herkes daha sağlıklı olmanın, kendini koruma altına almanın yollarını aramaya başladı. Bu yollardan birisi de doğal organik ve zararsız olduğu iddiasıyla sunulan bitkisel ürünler, vitaminler, mineraller ve gıda takviyeleridir. Fakat bunu istismar etmek ya da reklam ve pazarlama tekniği ile aşırı ve bilinçsiz tüketimine sebebiyet vermek geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilmektedir. Nitekim ülkemizde bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası medyaya da yansıyan ciddi sağlık sorunları hatta ölümler meydana gelmiştir."

Sağlık okuryazarlığı düşük

TEB, bu ürünlerin reklamını yapan ünlülere de şu çağrıda bulundu:

"Sağlığın tam anlamıyla korunması için koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra insanların sağlık okuryazarlığı seviyesinin de yükseltilmesi için çabalara ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması'na göre Türkiye’de yaklaşık olarak her 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük. Sağlık okuryazarlığı konusunda bu ve buna benzer araştırmaların gerçekliği önümüzde duruyorken içindeki etken madde dolayısıyla ilaç olan bu ürünlerin reklamlarının halk sağlığına zarar verecek olmasını da düşünmeden edemiyoruz. Sağlık meslek örgütü ve eczacıların temsilcisi olan Türk Eczacıları Birliği olarak, sizlerden bilinçsiz tüketimin ve halk sağlığı riskinin ortadan kaldırılması adına bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamanızı rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz."