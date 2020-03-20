Türk Eczacıları Birliği’den uyarı: İbuprofen kullanımı Koronavirüs'ü olumsuz etkilemiyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB), grip ilaçları ve ağrı kesicilerde bulunan İbuprofen ilaç etken maddesi gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, Koronavirüs (Kovid-19) hastalığını kötüleştirdiğine ilişkin sosyal medyada yaratılan endişe ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İbuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile Koronavirüs'ün kötüleşmesi arasında bağlantı kuran bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, Avrupa’da ilaç üretimi, güvenliği ve denetiminden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı’nın konuyu yakından takip etmekte olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Her ilaç her hastalıkta kullanılmaz, her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri söz konusudur. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen de aynı uyarılarla, doktor reçetesi ile ve eczacı danışmanlığında alınmalıdır.



"Hastalarımız, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları kullanmaya devam edebilir. Sorusu olan hastalar, hekimleri veya eczacılarıyla konuşmalı ve danışmalıdır.



"İbuprofen alan hastaların tedavilerini kesmeleri için hiçbir neden yoktur, özellikle kronik hastalıklar için ibuprofen veya diğer NSAİ ilaçları alan hastalar için önemlidir."