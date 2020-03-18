Koronavirüs | Dünya Sağlık Örgütü: İbuprofen yerine paracetamol kullanın

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine paracetamol kullanmasını önerdi.

İbuprofenle aynı gruptan ilaçların bazı durumlarda hastalığın gidişatını daha kötü hale getirebileceğinden şüphe ediliyor. DSÖ’nün açıklamasında, Koronavirüs'e yakalanan hastaların doktor tavsiyesi olmadan ibuprofen kullanmamasını önerdi.

Örgütün sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine paracetamolü tercih edebileceğini belirtti.

Lindmeier, doktorun ibuprofen tavsiye etmesi durumunda ise “Elbette bu onlara kalmış bir şey” ifadelerini kullandı. Paracetamol kullanımında önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizen sözcü, doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğu uyarısı yaptı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran da bir tweet atarak insanların potansiyel olarak Koronavirüs belirtileri göstermeleri durumunda Ibuprofen yerine Parasetamol içeren ilaçların ateş düşürücü olarak kullanılmasını tavsiye etmişti.