Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Covid-19 hastasının eline reçete verip eczaneye yolluyorlar

Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Koronavirüs bulaşan hastalarla ilgili sistemde yaşanan sorunu ''Eczaneye gelen kişinin elindeki reçete Covid reçetesi. Hastaneden çıkıp eczaneye gelmesi bir olay, toplu taşımaya binecek olması bir başka olay'' sözleriyle dile getirdi.
"Elektronik reçete kullanımında yüzde 85’leri bulan bir ülkeyiz ama bu dönemde maalesef yüzde 65’lere kadar düştü. Gelen hastayı çabuk gönderme gibi bir talepleri var. Bilgisayardan yazmak hekimlere zor geliyor olabilir. Bir an önce hastayı gönderelim diye kağıda yazıp gönderiyorlar. Kâğıt ki bulaş riski en yüksek olanlardan. Eczaneye gelen kişinin elindeki reçete Covid reçetesi. Nereden geldiğini sorunca ‘’hastaneden geliyorum, testim pozitif çıktı. Elime de bu reçeteyi verdiler’’ diyor. Hastaneden çıkıp eczaneye gelmesi bir olay, toplu taşımaya binecek olması bir başka olay. Böyle baş edebilmek gerçekten çok zor."
"Vatandaş yeni normalleşmeyi yanlış anladı"
"Vatandaş yeni normalleşmeyi ‘biz eskiye dönüyoruz’ diye anladı. Bizim vatandaşımız zaten kuralı çok sevmez, bu yüzden de kurallar bozuldu. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Mayıs ve Haziran ayında yaşadığımız pikin daha üstünü yeniden yaşıyoruz. Tedbirleri yeniden almakta, vatandaşı bilgilendirmekte, kamu spotlarını çoğaltmakta, eğitim materyallerini çoğaltmakta ve tedbir almakta fayda var. Sağlığı vatandaşa havale ederek krizi çözmek dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Bizdeki gibi sağlık okuryazarlığı ilkokul 1 seviyesinde, ilaç okuryazarlığı olmayan bir toplumun durumu algılaması ve buna göre davranması çok kolay değil’’.