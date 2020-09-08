Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Covid-19 hastasının eline reçete verip eczaneye yolluyorlar

Çolak, "Reçeteyi bilgisayardan yazmak hekimlere zor geliyor olabilir. Bir an önce hastayı gönderelim diye kağıda yazıp gönderiyorlar. Kâğıt bulaş riski en yüksek olanlardan. Eczaneye vatandaş geliyor, elindeki reçete Covid-19 reçetesi. Nereden geldiğini sorunca ‘'hastaneden geliyorum, testim pozitif çıktı. Elime de bu reçeteyi verdiler' diyor’’ dedi. Erdoğan Çolak, gelinen durumu ve eczacıların taleplerini şöyle anlattı: ''Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu sürecin en büyük askerleri sağlık çalışanları. Eczacılar da vatandaşın sağlığı konusunda hizmet veriyorlar. Kamudaki hastaneler pandemi hastanesine dönüştü. Bu yüzden vatandaşlar tekrar ilacını almak için de eczanelere geliyor. Bu süreçte 8 eczacımızı, 3 sağlık çalışanımızı kaybettik. Yaklaşık 60 eczacımız ve sağlık çalışanımız evde bakım sürecinde. Hastanelere gidip test yapılıp pozitif çıkan insanlara bulaş riski olan kâğıt reçete yazılıyor ve hastalar eczanelere geliyorlar. Hastanın gelmemesi gerekiyor ama biz hastaya gidin evinizde kendinizi karantinaya alın deyip göndersek de o hasta o ilacı almak için eczaneye gelecek. Bu salgınla mücadele etmeye çalışan sağlık ordusu var ve onları korumamız gerekiyor. Sağlıkçılarımızı sık sık test yapılması gerekiyor.

"Elektronik reçete kullanımı neden düştü?"

"Elektronik reçete kullanımında yüzde 85’leri bulan bir ülkeyiz ama bu dönemde maalesef yüzde 65’lere kadar düştü. Gelen hastayı çabuk gönderme gibi bir talepleri var. Bilgisayardan yazmak hekimlere zor geliyor olabilir. Bir an önce hastayı gönderelim diye kağıda yazıp gönderiyorlar. Kâğıt ki bulaş riski en yüksek olanlardan. Eczaneye gelen kişinin elindeki reçete Covid reçetesi. Nereden geldiğini sorunca ‘’hastaneden geliyorum, testim pozitif çıktı. Elime de bu reçeteyi verdiler’’ diyor. Hastaneden çıkıp eczaneye gelmesi bir olay, toplu taşımaya binecek olması bir başka olay. Böyle baş edebilmek gerçekten çok zor."

"Vatandaş yeni normalleşmeyi yanlış anladı"

"Vatandaş yeni normalleşmeyi ‘biz eskiye dönüyoruz’ diye anladı. Bizim vatandaşımız zaten kuralı çok sevmez, bu yüzden de kurallar bozuldu. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Mayıs ve Haziran ayında yaşadığımız pikin daha üstünü yeniden yaşıyoruz. Tedbirleri yeniden almakta, vatandaşı bilgilendirmekte, kamu spotlarını çoğaltmakta, eğitim materyallerini çoğaltmakta ve tedbir almakta fayda var. Sağlığı vatandaşa havale ederek krizi çözmek dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Bizdeki gibi sağlık okuryazarlığı ilkokul 1 seviyesinde, ilaç okuryazarlığı olmayan bir toplumun durumu algılaması ve buna göre davranması çok kolay değil’’.