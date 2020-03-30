Türk Eczacılar Birliği zorunlu karantina istedi

Türk Eczacıları Birliği, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ülke genelinde zorunlu karantina uygulamasına geçilmesini istedi.

Türk Eczacıları Birliği, Koronavirüs salgınında hasta ile karşı karşıya kalan eczacıların da, tanı testinden geçirilmesini, virüs bulaşma riski olan kâğıt reçete uygulamasına son verilmesini, eczacı ve eczane çalışanları için koruyucu ekipman temin edilmesini, 40 bin eczacıyı temsilen bir meslektaşlarının Bilim Kurulu'nda temsil edilmesini ve ülke genelinde zorunlu karantina uygulamasına geçilmesini istedi.

Eczacılar Birliği'nin talepleri

Eczacılar Birliği şu taleplerde de bulundu: "Salgın ile etkin ve etkili mücadele adına test sayısı arttırılmalıdır. Hasta temas ve şüphesi olanlara öncelik verilerek tüm eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız da süratle etkin ve güvenilir testten geçirilmelidir.

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Bulaşma riski dolayısıyla kâğıt reçete uygulamalarından tamamen vazgeçilip, reçeteler bir an evvel elektronik ortama aktarılmalıdır.

Eczacı ve eczane çalışanlarımız için koruyucu ekipman temin edilmelidir. Yerel ölçekli kurulacak sağlık organizasyonlarında Eczacı Oda Başkanları da yer almalıdır."

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