T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Türk doktorun başarısı Amerika ve Dubai'de  yankılandı

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL-(DHA)- MALTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof

14 Şubat 2018 13:56

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL-(DHA)- MALTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker\'in rahim sarkması olan 3 aylık hamile hastasına geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaptığı  ameliyat tıp çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Peker, dünyada ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik sakroservikopeksi(rahim sarkması) ameliyatını  1-3 Şubat tarihleri arasında davet edildiği  \'Endo Dubai 2018\' deki uluslararası kongrede anlattı. Peker\'in başarısı Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği (AAGL) \'nin resmi dergisi Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi (JM1G) dergisinde yayımlanmak üzere de kabul edildi.

Prof. Dr. Peker, 12 hafta 3 günlük gebeliği ve üçüncü evre (ileri) \'pelvik organ prolapsusu\' (rahim sarkması) olan bir hastaya yaptığı laparoskopik sakroservikopeksi operasyonuyla bir ilki başardı. Peker yaptığı başarılı ameliyatı  davet edildiği ve dünyanın ünlü laporoskopistlerinin katldığı  1-3 Şubat tarihleri arasında yapılan  \'Endo Dubai 2018\' kongrede sözlü bildiri olarak da sundu.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, 13 Temmuz 2017 tarihinde, üç aylık gebe ve 3\'üncü evre (ileri) pelvik organ prolapsusu  olan hastaya yaptığı başarılı \'laparoskopik sakroservikopeksi\' diye adlandırılan ameliyatı ve sonrasını şöyle anlattı:

 “Pelvik Organ Prolapsusu (rahim sarkması) genellikle çok doğum yapmış hastalarda rastlanıyor, 15 binde bir de gebelikte karşımıza çıkıyor. Gebelikte bir ameliyat gerçekleştirmek daha zordur ve mecbur kalmadığımız sürece bu ameliyatı yapmayız. Ama bu tip sarkmada da hastanın rahmi normal yerinde olmadığı için, enfeksiyon, düşük, erken doğum ihtimali artar. Bu yüzden hastayı ameliyat riskine sokmamak için pesser dediğimiz, rahmi geçici olarak içeri doğru iten özel aletlerden veririz. Bu hasta da bana gelmeden önce başka bir doktora gitmiş ve bu aletten verilmiş. Ancak hasta bunu kullanamamış ve rahim dışarıda olduğu için enfeksiyonlu ve sıkıntılı bir hale gelmişti.”

“GEBE OLMAYANLARA YAPILAN BİR OPERASYONDU”

Prof. Dr. Peker ameliyatını yaptığı hastanın kendisine geldiğinde 3 aylık hamile olduğunu belirterek \"Hastam  gebeliğin devamını istiyordu. Normalde bu ameliyat gebe olmayan hastalara yapılıyor.  Bu ameliyatı Romanya’dan bir doktor daha önce 2.5 aylık bir gebede yapmış ancak 3 aylık bir hamilede başka bir örneği yok. 3 aylık rahim büyük bir rahim ve pelvis dediğimiz genital organların bulunduğu, ameliyatla askı operasyonu yapacağımız bölgeyi tamamen kapatıyordu.

AMERİKAN JİNEKOLOGLARININ RESMİ DERGİSİNDE DE YAYINLANACAK

Dolayısıyla bu ameliyatı yaparken, mevcut gebeliğe ve rahime de zarar vermeden gerçekleştirmek oldukça teknik olarak zor bir ameliyattı. Hastaya  ameliyat olduğunda ya da olmadığında karşılaşacağı  olası riskleri de anlattık ve ortak bir şekilde cerrahiye karar verdik. Ameliyatı gerçekleştirdik, ve hastayı da ameliyat sonrasında takip ettik, hastam 19 Aralık\'ta 2017\'de sağlıklı bir şekilde doğumunu yaptı ve rahim sarkması da yok\" dedi.  

Prof. Dr. Peker\'in dünyada ilk kez gerçekleştirdiği ameliyat Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği (AAGL) derneğinin resmi dergisi Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi (JM1G) dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökçe KARAKÖSEİSTANBULDHA MALTEPETıp FakültesiProf Dr Berna Haliloğlu PekerPekerDubaiAmerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği AAGLMinimal Invaziv Cerrahi Dergisi JM1GProf Dr PekerMaltepeTemmuzOrgan ProlapsusuGebelikte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24