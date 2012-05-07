Türk doçentten tarihe geçecek buluş

ABD’nin Kentucky eyaletindeki University of Louisville’de öğretim üyesi olan Doç. Dr. Mehmet Akif Eskan, diş eti ve çene kemiği dokularındaki kronik iltihabi hastalıkların, vücudun kendi salgıladığı ’Del-1’ adı verilen proteinle tedavi edilebileceğini ortaya çıkardı. Nature Immunology dergisine kapak olan araştırmasına ABD Sağlık Bakanlığı’nın 1.8 milyon dolar destek verdiği Doç. Dr. Eskan, “İlacın bir yıl içinde kullanıma sunulacağını umuyoruz” dedi.

1.8 milyon dolar destek aldı

Milliyet'te yayımlanan habere göre, ABD’de tıp araştırmalarının duyurulduğu en prestijli dergilerden Nature Immunology, Mayıs sayısında tarihinde ilk kez bir diş hekiminin çalışmasına yer verdi. Bu diş hekimi, çalışmalarını 2005’ten bu yana Kentucky’deki University of Louisville’de sürdüren Türk bilim adamı Doç. Dr. Eskan olurken, dergi, araştırmayı ’ayın en iyi yayını’ seçerek kapağından duyurdu.



Parlak bir eğitim geçmişine ve kariyere sahip olan Doç. Dr. Mehmet Akif Eskan, diş dokusunu çevreleyen yumuşak (diş eti) ve sert (çene kemiği) dokularının iltihaplanmasının yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15’inde diş kaybına neden olan bir kronik durum olduğunu, bundan yola çıkarak 2.5 yıl önce ekibiyle araştırma başlattıklarını söyledi.

Diş eti hastalıklarının sadece diş kaybına yol açmadığı, aynı zamanda erken doğum, üst solunum yolu veya kalp rahatsızlıklarına da neden olduğunun bilindiğini vurgulayan Doç. Dr. Eskan, “Araştırmamızda sadece diş eti iltihapları değil yaşlanma ile artan kronik iltihabi hastalıklar mercek altına alındı” dedi.

Doç. Dr. Eskan, “İnsanlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda aynı etkiyi görmemiz çalışmalarımıza hız kazandırdı. Bu çalışmaların devam edip kısa sürede sonuçlandırılması için ABD Sağlık Bakanlığı araştırmamıza 1.8 milyon dolar maddi destekte bulundu” diye konuştu.



