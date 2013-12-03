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Magazin

Türk dizilerini seven Araplar'ın magazin programı da İstanbul'dan!

Türk sanatçılar ve dizilerle ilgili gelişme ve röportajların merakla izlenmesi üzerine bunların yer aldığı magazin programı yayına girdi. 'Turki Extra' isimli program büyük ilgi gördü

03 Aralık 2013 12:32

Türk televizyon dizilerinin peş peşe yayınlandığı, MBC televizyonlarında Türk sanatçılar ve dizilerle ilgili gelişme ve röportajların merakla izlenmesi üzerine bunların yer aldığı magazin programı yayına girdi. 'Turki Extra' isimli program büyük ilgi gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden çeşitli uydular aracılığı ile başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Asya, Avrupa ve Amerika’ya yayın yapan MBC grubuna ait MBC 1, MBC 2, MBC 3, MBC 4, MBC International ve MBC Drama kanalları, Türkiye’de yayınlanan dizileri yayınlarken, Arap dünyasında Türkiye ve Türkler’e yönelik ayrı ilgi oluştu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haber göre, MBC 4 kanalında Liana Dahdouh’un İstanbul’da hazırlayıp sunduğu ‘Turki Extra’ isimli programda Türkiye’de hangi yeni dizilerin çekildiği, hangilerinin vizyona girdiği konusunda görüntüleri yayınlayan, bununla da yetinmeyerek özel röportajlar düzenli olarak ekrana getirilirken, sanatçılara yöneltilen soruların başında Arap dünyasında yakından tanınan Beren Saat mi yoksa Tuba Büyüküstün’ün daha iyi sanatçı olduğu geliyor.

Kısa süre önce düzenlediği ankette izleyicilerinin en iyi kadın sanatçı dalında Songül Öden, Cansu Dere, Beren Saat, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerden hangisini beğendiğini soran MBC en fazla oyu Tuba Büyüküstün’ün elde ettiğini bu ismi Songül Öden, Beren Saat ve Nurgül Yeşilçay’ın izlediğini açıklamıştı.

Bu haftaki ‘Turk Extra’ programında ATV'nin yayına giren Hakan Yılmaz ve Şebnem Bozoklu'nun paylaşacağı komedi dizisi ile ilgili sette yapılan röportajlar ekrana geldi. ‘Erkek hemşire Cesur’ karekterini canlandıran Hakan Yılmaz, ‘Beren Saat mi, yoksa Tuba Büyüküstün mü? sorusuna “Bu sorunun yanıtı çok zor. Bir tercih yapmam gerekirse 2 komedi filminde rol alan Beren Saat” yanıtı verdi.

 

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