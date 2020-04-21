Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı: Maske konusunda bir organizasyon yok, alınan kararlar sahaya yansımıyor

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Atilla Ataç, diş hekimlerinin maske ve ekipman tedariki konusunda sorunlar yaşandığını söyledi. Dişhekimliğinin hastalara yakın çalışma zorunluluğu nedeniyle yeni tip Koronavirüs'e karşı risk grubunda bulunduğunu belirten Ataç, buna rağmen Bilim Kurulu'na dişhekimi bir üye alınmasında ısrar etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Meslektaşlarının maske konusunda sorun yaşadığını söyleyen Ataç, "Bu konuda ekipman sorunumuz var. Maske, tulum temininde bir iyi niyet olmasına karşın organizasyon yok. Maskede ne yazık ki kaos sürüyor" dedi.

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında Koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri değerlendiren Ataç, serbest çalışan dişhekimlerinin ekipmana ulaşmakta en çok zorluk çeken grup olduğunu dile getirerek, "Biz 37 odamızla büyük bir sayıda maske dağıttık ama dün bunun da artık devlet malzeme ofisi ile yapılacağı söylendi. Masa başında iyi niyetle karar alınıyor ama sahaya çıktığınız da olay farklılaşıyor. Alınan kararlar sahaya yansımıyor. Biz de diyoruz ki sahayı en iyi bilen meslek örgütleridir. Biz de masada olursak daha iyi olacak" diye konuştu.