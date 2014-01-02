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Politika

Türk diplomatların araçları kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatın araçları kundaklandı.

02 Ocak 2014 07:54

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye büyükelçiliği çalışanlarına ait iki araç kundaklandı. Dün gece 23.30 sıralarında Mitte ilçesinde Heinrich Heine Caddesi üzerinde birer kilometre arayla park halinde bulunan Türk Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araçların ön kısımlarından yanıcı bir maddeyle kasten yakıldığı belirtildi.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürdü. Olayda, iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği yetkilileri, Alman makamlarından olayın açıklığa kavuşturulması ve faillerin yakalanmasını istedi.

Büyükelçilik yetkilileri ayrıca güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde de bulunarak, olayın takipçisi olacaklarını Alman makamlarına iletti.

Alman polisi, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

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