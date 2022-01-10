Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'daki protestoları "terör olayları" diye nitelendirdi; sekreteryada bayraklar yarıya indirildi

T24 Dış Haberler

Türkiye'nin de üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da meydana gelen protestoları, "terör olayları" olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada, "Kazakistan'da meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev'in kararıyla 10 Ocak 2022 ulusal yas günü ilan edildi" denildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası'nda ilan edilen yas nedeniyle üye ülkelerin bayraklarının yarıya indirildiği belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların arkasında, "yabancı ülkeler tarafından eğitilen teröristler" olduğunu iddia ediyordu.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kazakistan'da meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev'in kararıyla 10 Ocak 2022 ulusal yas günü ilan edildi.



Bu yas gününde, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Merkezi'nde Üye ve Gözlemci Devletlerin bayrakları yarıya indirildi.



Kardeş Kazakistan halkı ve yönetimi ile her zaman dayanışma içinde olan TDT, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ülkenin en kısa zamanda normale dönmesini diler."

TIKLAYIN | Akdoğan Özkan yazdı: Kazakistan ve ‘grinin 50 tonu’

TIKLAYIN | Ömer Önhon yazdı: Kazakistan'daki gelişmeleri hem iç, hem dış dinamikler merceğinden değerlendirmeli

TIKLAYIN | Erdoğan İşcan yazdı: Kazakistan: Demokrasi olmadan istikrar olur mu?

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 164 protestocu öldürüldü.