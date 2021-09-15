TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Dünyanın en ucuz ama maliyeti en yüksek çimentosu Türkiye’de

TürkÇimento tarafından Anadolu Buluşmaları Gaziantep'te gerçekleştirildi.

TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, İMKON tarafından çimento fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek başlatılan iş durdurma eyleminde çimento sektörüne haksızlık edildiğini söyledi.

Dünyanın aktardığına göre maliyet artışlarına dikkat çeken Yücelik, ağır şartlar altında 4 yıldır üretim yaparken ezildiklerini belirterek, dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye’de üretildiğini ifade etti.

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