T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Dünyanın en ucuz ama maliyeti en yüksek çimentosu Türkiye’de

15 Eylül 2021 11:41

TürkÇimento tarafından  Anadolu Buluşmaları Gaziantep'te gerçekleştirildi. 

TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, İMKON tarafından çimento fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek başlatılan iş durdurma eyleminde çimento sektörüne haksızlık edildiğini söyledi.

Dünyanın aktardığına göre maliyet artışlarına dikkat çeken Yücelik, ağır şartlar altında 4 yıldır üretim yaparken ezildiklerini belirterek, dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye’de üretildiğini ifade etti.

TIKLAYIN: Müteahhitlerin boykotu başladı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

TürkÇimentoFatih YücelikİMKONçimento fiyatları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24