Müteahhitlerin boykotu başladı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.

Kararın Türkiye genelinde hangi müteahhit gruplarını kapsadığı ise henüz bilinmiyor. Karara ilişkin asılan bir pankartta İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun imzası bulunuyor.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül’de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle yeni sipariş vermeme ve üretimi durdurma kararı almıştı. Konfederasyona üye federasyonların temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da basın toplantısı düzenlenmişti. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını artışların yüzde 200'leri bulduğunu söylemişti. Devletin hareket geçmesini isteyen sektör temsilcileri, ihracatçı çimento firmalarına fon getirilmesini önermişti.

Çimentodaki fiyat artışına ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

T24 yazarı Aydın Ayaydın da bir dizi yazıyla çimentodaki zamlara dikkat çekmişti.