T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TÜRK BÖBREK VAKFI YARARINA DEFİLE İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 10:31

-TÜRK BÖBREK VAKFI YARARINA DEFİLE İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Modacı Mehmet Köymen'in 2011 İlkbahar-Yaz kreasyonundan oluşan ''Sultans'' adlı defilesi, Türk Böbrek Vakfı yararına Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde yapıldı. Defile öncesi, Türk Böbrek Vakfı'nın yeni yüzü olarak lanse edilen oyuncu Naz Elmas'ın boynuna taktığı Bee Goddess adlı mücevher markasının ''Ennur'' koleksiyonundan pırlanta kolye açık artırmayla satışa çıkarıldı. Kolye, 2 bin 500 liraya alıcı buldu. Bazı tablo ve çinilerin de Uğur Batur tarafından açık artırmayla satıldığı gecenin sunuculuğunu şarkıcı Bora Öztoprak üstlendi. Aralarında Sanem Kuyucuoğlu, Sevcihan Tunca, İpek Tanrıyar, Alaz Kopruvalı gibi mankenlerin de yer aldığı defileyi, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve ve sanatçı Gönül Yazar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24