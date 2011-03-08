-TÜRK BÖBREK VAKFI YARARINA DEFİLE İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Modacı Mehmet Köymen'in 2011 İlkbahar-Yaz kreasyonundan oluşan ''Sultans'' adlı defilesi, Türk Böbrek Vakfı yararına Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde yapıldı. Defile öncesi, Türk Böbrek Vakfı'nın yeni yüzü olarak lanse edilen oyuncu Naz Elmas'ın boynuna taktığı Bee Goddess adlı mücevher markasının ''Ennur'' koleksiyonundan pırlanta kolye açık artırmayla satışa çıkarıldı. Kolye, 2 bin 500 liraya alıcı buldu. Bazı tablo ve çinilerin de Uğur Batur tarafından açık artırmayla satıldığı gecenin sunuculuğunu şarkıcı Bora Öztoprak üstlendi. Aralarında Sanem Kuyucuoğlu, Sevcihan Tunca, İpek Tanrıyar, Alaz Kopruvalı gibi mankenlerin de yer aldığı defileyi, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve ve sanatçı Gönül Yazar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.