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Sağlık

Türk bilim insanlarının keşfetti VMOS hastalığı tıp literatürüne girdi

Türkiye’de 4 hasta tespit edildi; 2’si yaşamını yitirdi. Hastalık 6-7 yaşlarında ortaya çıkıyor

05 Mart 2015 10:05

Türk bilim insanları, yeni bir hastalık keşfederek tıp literatürüne girdi. Sadece diş eti kemiğinin içinde ortaya çıkan ve Türkiye’de 4 kişide görülen hastalığa neden olan geni Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Bölümü bilim adamları keşfetti. Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, Dünya Gen Hastalıkları Sistemi’ne (OMIM) giren söz konusu hastalık, Türk bilim insanlarının buluşu olarak, Türkçe karşılığı “kemik içi damar deformasyonu” olan “Intro Osesoz Vascular Malformation” (VMOS) adıyla kaydedildi.

 

25 yaşında ölüyorlar

 

Hastalığı keşfeden bilim adamlarının verdiği bilgiye göre, VMOS dünyada ilk kez Türk uzmanların tanımladığı bir hastalık. ‘Kemiğin içinde damar anomalisi’ olarak ortaya çıkıyor. Damar büyümesi, kemiği genişletiyor; çene ile yüzün bozulmasına neden oluyor. Bu da beyni sıkıştırıyor. Dişler çıkmaya başlayınca çocukta diş eti kanamaları baş gösteriyor.

 

2’si hayatını kaybetti

 

Hastalık ağır kanamalarla devam ediyor. Çenesi bozuluyor, dişlerde ve yüzde şekil bozuklukları görülüyor. Müdahale edilmezse hasta 25 yaşında yaşamını yitiriyor. Hastalar, hayatlarının tüm evrelerinde büyük zorluk çekiyor. Yüzlerindeki şekil bozuklukları nedeniyle toplumsal yaşama adapte olamıyorlar. Toplum içine çıkmak istemiyorlar. Hastalar sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenebiliyorlar.

Türkiye’de 4 hasta tespit edildi; 2’si yaşamını yitirdi. Hastalık 6-7 yaşlarında ortaya çıkıyor. Ancak Türkiye’de hayatını kaybeden hastaların kanamadan ölmediği belirtildi. Türk doktorlar şu tedaviyi uyguladı: “Hastaların tüm dişleri çekildi, kanama durduruldu. Bu yolla hastaların hayatları kurtarıldı.”

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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